Балеарский блонд — что это за окрашивание и почему его выбирают знаменитости и звезды соцсетей

Posted 19 сентября, 11:00
Published 19 сентября, 11:00
Modified 19 сентября, 11:00
Updated 19 сентября, 11:00
Балеарский блонд — изысканный и достаточно сдержанный оттенок, который смотрится максимально естественно. Кажется, что волосы выгорели под жарким солнцем Средиземноморья. Оттенок особенно актуален осенью, когда о лете остаются только воспоминания, но их очень хочется сохранить.
В таком оттенке комбинируются яркие и насыщенные тона и натуральные гаммы, более интенсивные и глубокие. Темноволосым девушкам такое окрашивание делать можно, однако волосы предварительно придется осветлять, но процедура будет щадящей, особенно по сравнению с окрашиванием в платиновый блонд. Кроме того, темные волосы будут отрастать максимально естественно и мягко.
Колористы, работающие с балеарским блондом, ориентированы на естественный и теплый оттенок. Они стремятся подчеркнуть в нем легкие медовые и золотистые ноты — так, чтобы они аккуратно, но настойчиво пробивались сквозь мелированные отдельные пряди.
Наиболее яркие по цвету блики сосредотачиваются возле лица, а также на макушке головы и на кончиках волос. В целом идеальное окрашивание должно производить эффект легкой и нарочитой небрежности. Высший пилотаж — сделать так, чтобы окружающие и не догадывались, что речь идет об окрашивании, а были уверены в том, что такой цвет волос женщине подарило южное солнце.
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