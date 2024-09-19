Балеарский блонд — что это за окрашивание и почему его выбирают знаменитости и звезды соцсетей

Наиболее яркие по цвету блики сосредотачиваются возле лица, а также на макушке головы и на кончиках волос. В целом идеальное окрашивание должно производить эффект легкой и нарочитой небрежности. Высший пилотаж — сделать так, чтобы окружающие и не догадывались, что речь идет об окрашивании, а были уверены в том, что такой цвет волос женщине подарило южное солнце.