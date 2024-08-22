Леопардовый принт: самый горячий тренд на пляжах в этом сезоне

Posted 22 августа, 12:23
Published 22 августа, 12:23
Modified 10 сентября, 04:38
Updated 10 сентября, 04:38
Сегодня леопардовый принт уверенно лидирует среди главных фэшн-тенденций. Несмотря на то, что зебровый и коровий принты также стремятся к популярности, именно леопардовый сохраняет статус классики. Этот принт можно увидеть не только в коллекциях ведущих брендов, но и на улицах мегаполисов.
Леопардовый тренд распространился на все категории одежды, включая базовые элементы гардероба, такие как юбки, брюки и обувь, а также пляжные атрибуты. Этим летом самым модным купальником считается леопардовый.
В свое время этот тренд популяризовала принцесса Диана. Ее знаменитый слитный леопардовый купальник от бренда Gottex, в котором она отдыхала на Средиземном море с Доди Аль-Файедом, запомнился многим. Эти фотографии стали сенсацией в СМИ, а образ Дианы сочли дерзким и провокационным.
Сегодня эта модель купальника снова на пике популярности, и стоит обратить на нее внимание.
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