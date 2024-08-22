Леопардовый принт: самый горячий тренд на пляжах в этом сезоне

Сегодня леопардовый принт уверенно лидирует среди главных фэшн-тенденций. Несмотря на то, что зебровый и коровий принты также стремятся к популярности, именно леопардовый сохраняет статус классики. Этот принт можно увидеть не только в коллекциях ведущих брендов, но и на улицах мегаполисов.