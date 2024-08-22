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Posted 22 августа, 12:23

Published 22 августа, 12:23

Modified 10 сентября, 04:38

Updated 10 сентября, 04:38

Леопардовый принт: самый горячий тренд на пляжах этого сезона

Леопардовый принт: самый горячий тренд на пляжах в этом сезоне

22 августа 2024, 12:23
Фото: lenta.ru, eteapparel.com, joomcdn.net
Леопардовый принт: самый горячий тренд на пляжах этого сезона
Леопардовый купальник стал главным трендом этого лета, вдохновленный образом принцессы Дианы. Модные аналитики предсказывали возвращение анималистичных принтов, и их прогнозы оправдались. Сегодня леопардовый принт лидирует в коллекциях брендов и на улицах мегаполисов.

Сегодня леопардовый принт уверенно лидирует среди главных фэшн-тенденций. Несмотря на то, что зебровый и коровий принты также стремятся к популярности, именно леопардовый сохраняет статус классики. Этот принт можно увидеть не только в коллекциях ведущих брендов, но и на улицах мегаполисов.

Леопардовый тренд распространился на все категории одежды, включая базовые элементы гардероба, такие как юбки, брюки и обувь, а также пляжные атрибуты. Этим летом самым модным купальником считается леопардовый.

В свое время этот тренд популяризовала принцесса Диана. Ее знаменитый слитный леопардовый купальник от бренда Gottex, в котором она отдыхала на Средиземном море с Доди Аль-Файедом, запомнился многим. Эти фотографии стали сенсацией в СМИ, а образ Дианы сочли дерзким и провокационным.

Сегодня эта модель купальника снова на пике популярности, и стоит обратить на нее внимание.

#Алина Ибрагимова#Знаменитости#Красота#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Тренды
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