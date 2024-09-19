Время смелых решений и новых знакомств: Меркурий в Деве — что происходит и на что обратить внимание

Перед Близнецами Меркурий в Деве в 2024 году открывает принципиально новые возможности в том, что касается эмоций, личной жизни и отношений с близкими людьми, семьей. Раки могут смело браться за учебу или новые рабочие проекты — период ожидается исключительно продуктивный. Львы могут приступить к изучению новых финансовых стратегий, особенно в том, что касается инвестирования, а Девы окажутся в центре всеобщего внимания, и это положительным образом скажется на их самооценке.