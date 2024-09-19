Время смелых решений и новых знакомств: Меркурий в Деве — что происходит и на что обратить внимание

Posted 19 сентября, 10:32
Published 19 сентября, 10:32
Modified 19 сентября, 10:33
Updated 19 сентября, 10:33
Планета Меркурий в значительной степени влияет на такие сферы, как транспорт, общение, работа. Ежегодно в конце лета и в начале осени эта планета начинает переход через знак Девы. Это означает, что люди становятся более мягкими, сговорчивыми, спускаются с небес на землю и начинают трезво оценивать все, что с ними происходит.
В период с 9 по 26 сентября, когда Меркурий пребывает в Деве, можно и даже нужно углубляться в процесс совершенствования самих себя, заниматься собой, своим здоровьем. Это идеальное время для приобретения полезных привычек и отказа от вредных.
21 сентября Меркурий в Деве ожидает столкновение с Юпитером. В этот день необходимо внимательно относиться к тому, что происходит, поскольку многим будет свойственен слишком сильный оптимизм. В то же время требуется больше практичности, все решения должны быть взвешенными.
24 сентября 2024 года аспекты с Плутоном и с Ураном будут особенно гармоничными, и это будет располагать к творчеству, появлению интересных и креативных идей. Аналогичная ситуация будет складываться и 26 сентября.
Для Овнов период с 9 по 26 сентября 2024 года будет благоприятным для наведения порядка в делах и отказа от вредных привычек. У Тельцов появятся возможности для самореализации, представители этого знака станут более романтичными и начнут прислушиваться к внутреннему голосу.
Перед Близнецами Меркурий в Деве в 2024 году открывает принципиально новые возможности в том, что касается эмоций, личной жизни и отношений с близкими людьми, семьей. Раки могут смело браться за учебу или новые рабочие проекты — период ожидается исключительно продуктивный. Львы могут приступить к изучению новых финансовых стратегий, особенно в том, что касается инвестирования, а Девы окажутся в центре всеобщего внимания, и это положительным образом скажется на их самооценке.
В период до 26 сентября Весы начнут уделять больше времени своему духовному развитию и ориентироваться на внутреннее, а не на внешнее благополучие. Скорпионы могут начать укреплять связи и искать новые знакомства, которые будут особенно удачными.
Для Стрельцов Меркурий в Деве — прекрасная возможность для карьерных свершений, укрепления авторитета. В целом период очень благоприятный и успешный. Козероги могут научиться чему-то новому, поставить цели и открыть для себя новые горизонты, главное — не бояться покинуть зону комфорта. Водолеям можно и нужно сплачиваться с близкими людьми для достижения финансовых и других целей. Совместная работа даст отличный результат. Рыбы смогут вывести отношения с близкими людьми на новый уровень.
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