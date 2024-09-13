7 русских артисток с физическими недостатками, о которых мы не знали

Красавица-актриса Лиза Боярская была очень шустрым ребенком, за котором нужен был глаз да глаз. Первый свой шрам она получила, когда ей был всего один годик. Лиза опрокинула на себя торшер, который разбился и поранил девочке лицо. Но и это не последняя отметина. Артистка не раз признавалась, что в детстве была еще тем сорванцом, поэтому шрамов у нее не мало.