7 русских артисток с физическими недостатками, о которых мы не знали

Posted 13 сентября, 08:26
Published 13 сентября, 08:26
Modified 13 сентября, 08:35
Updated 13 сентября, 08:35
Известная российская актриса Мария Порошина имеет небольшое косоглазие, которое совершенно не портит ее. Этот дефект можно было исправить, но девушка решила его оставить и правильно сделала. Она по началу стеснялась своего изъяна, но превратила его в изюминку — ее внешность отличается мягкостью, обаянием и шармом. При этом, косоглазие не повлияло негативно на карьеру, Порошина успешная актриса с ведущими ролями в театре и кино.
Красавица-актриса Лиза Боярская была очень шустрым ребенком, за котором нужен был глаз да глаз. Первый свой шрам она получила, когда ей был всего один годик. Лиза опрокинула на себя торшер, который разбился и поранил девочке лицо. Но и это не последняя отметина. Артистка не раз признавалась, что в детстве была еще тем сорванцом, поэтому шрамов у нее не мало.
Светлана Иванова начала покорять киноиндустрию с одним врожденным дефектом. У актрисы разный цвет глаз — левый карий, а правый зеленый. Но эта особенность не помешала сниматься в кино, выгодно отличая девушку от всех остальных актрис.
Максим тоже отличалась в детстве активностью, из-за которой на теле остались отметины. Знаменитый ее шрам на переносице она получила в два года, когда бежала и со всей силы ударилась о край стола.
Однако, как призналась певица, это не единственный ее изъян. Когда девочка родилась, у нее было шесть пальцев. Врачи удалили ей эту особенность, после чего на руке остался шрам от операции.
Актриса Катя Гусева от рождения получила такой же дефект, как и у Ивановой — разный цвет глаз. При этом, один голубого цвета, а другой — зеленого. Издалека этот изъян не виден, но при знакомстве вблизи она часто слышит один и тот же вопрос: «Ой, у тебя глаза разного цвета?» Екатерина гордится своей внешностью и совсем не переживает из-за гетерохромии.
Одна из самых умных женщин телеведущая Тина Канделаки имеет стройную фигуру, которую она украшает татуировками. На ноге у нее красуется иероглиф, а на руке скрипичный ключ, который она сделала в молодости. Однако, журналистка не столько хотела украсить свою руку, сколько замаскировать травму. В детстве девочка попала в дорожно-транспортную аварию, в результате которой на руке образовался шрам. Канделаки посчитала, что татуировка украсит ее и придаст индивидуальности.
Актриса Паулина Андреева с детства имеет лопоухость, которая, однако, не помешала ей построить успешную карьеру в кино. Девушка активно снимается у именитых режиссеров и счастлива в браке с Федором Бондарчуком.
Причем девушка нисколько не стесняется своего дефекта внешности, который ей действительно идет. Она гладко зачесывает волосы, еще больше выделяя свою особенность.
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