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Posted 9 сентября, 13:06

Published 9 сентября, 13:06

Modified 9 сентября, 14:29

Updated 9 сентября, 14:29

Анна Пересильд опубликовала очень личный снимок

«Они встречаются?» — Анна Пересильд опубликовала очень личный снимок

9 сентября 2024, 13:06
Фото: https://t.me/officialannaperesild/1953
Анна Пересильд опубликовала очень личный снимок
Молодая актриса опубликовала фото с Ярославом Могильниковым, спровоцировав слухи о романе.

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, а также исполнительница одной из главных ролей в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» — Анна, приоткрыла завесу личной жизни, опубликовав снимок с Ярославом Могильниковым.

Молодой актер также участвовал в съемках нашумевшего фильма о перестройке и подростковой жестокости, сыграв героя по имени Ералаш. Не смотря на юный возраст, Ярославу и Анне приписывают романтические отношения, о которых заговорили после частой публикации их совместных фото.

На последнем снимке видно, что пара выбрала вечер для прогулочного кораблика, а влюбленные очень тесно общаются друг с другом.

Анна Пересильд и Ярослав МогильниковАнна Пересильд и Ярослав Могильников
Анна Пересильд и Ярослав Могильников.
Фото: https://t.me/officialannaperesild/1953

Поклонники сразу закидали ТГ-аккаунт Анны вопросами:

ВЫ ВСТРЕЧАЕТЕСЬ?!
ОНИ ВСТРЕЧАЮТСЯ?
Я ЖДУ ИХ ОТНОШЕНИЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ СВОИХ
Как будто целуются.
Почему все сразу думают что они встречаются???
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