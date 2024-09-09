«Они встречаются?» — Анна Пересильд опубликовала очень личный снимок

Posted 9 сентября, 13:06
Published 9 сентября, 13:06
Modified 9 сентября, 14:29
Updated 9 сентября, 14:29
Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, а также исполнительница одной из главных ролей в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» — Анна, приоткрыла завесу личной жизни, опубликовав снимок с Ярославом Могильниковым.
Молодой актер также участвовал в съемках нашумевшего фильма о перестройке и подростковой жестокости, сыграв героя по имени Ералаш. Не смотря на юный возраст, Ярославу и Анне приписывают романтические отношения, о которых заговорили после частой публикации их совместных фото.
На последнем снимке видно, что пара выбрала вечер для прогулочного кораблика, а влюбленные очень тесно общаются друг с другом.
Поклонники сразу закидали ТГ-аккаунт Анны вопросами:
ВЫ ВСТРЕЧАЕТЕСЬ?!
ОНИ ВСТРЕЧАЮТСЯ?
Я ЖДУ ИХ ОТНОШЕНИЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ СВОИХ
Как будто целуются.
Почему все сразу думают что они встречаются???
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