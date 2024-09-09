«Они встречаются?» — Анна Пересильд опубликовала очень личный снимок

Молодой актер также участвовал в съемках нашумевшего фильма о перестройке и подростковой жестокости, сыграв героя по имени Ералаш. Не смотря на юный возраст, Ярославу и Анне приписывают романтические отношения, о которых заговорили после частой публикации их совместных фото.