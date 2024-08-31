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Posted 31 августа, 06:46

Published 31 августа, 06:46

Modified 10 сентября, 06:38

Updated 10 сентября, 06:38

Анджелина Джоли рассказала о своих планах

«Как только детям исполнится 18, я смогу уехать» — рассказала Анджелина Джоли о планах на будущее

31 августа 2024, 06:46
Фото: соцсети
Анджелина Джоли рассказала о своих планах
Главная красотка Голливуда рассказала о своих планах на будущее, которое тесно связано с ее 6-ю детьми и бывшим мужем Бредом Питом.

После трехлетнего перерыва Анджелина Джоли вернулась в кино, представив кинокартину «Мария» в рамках 81-го Венецианского международного кинофестиваля. В последний раз ее видели в фильме Marvel " Вечные» 2021 года.

В недавнем интервью the Hollywood Reporter Джоли дала редкое интервью о своем бракоразводном процессе с Брэдом Питтом и планах на будущее.

Анджелина Джоли и 40-летний британский рэпер Akala в Венеции август 2024 годАнджелина Джоли и 40-летний британский рэпер Akala в Венеции август 2024 год
Анджелина Джоли и 40-летний британский рэпер Akala в Венеции август 2024 год. Фото: соцсети

Она поделилась, что не могла сниматься в кино потому, что ей «нужно было больше бывать дома» со своими детьми — Мэддокс (23), Пакс (20), Захары (19), Шайло (18) и близнецы Вивьен и Нокса (16). Актриса ждет, когда близнецам наступит 18 лет и тогда она уедет из Лос-Анджелеса:

«Я здесь только потому, что должна жить после развода в этом городе, но как только детям исполнится 18, я смогу уехать. Я планирую провести много времени в Камбодже, но и также смогу навещать членов своей семьи, где бы они ни находились в мире».

49-летняя актриса сказала, почему снова вернулась в профессию:

«Дети немного подросли, стали более независимыми. Во мне меньше нуждаются, поэтому я могу уезжать на разные периоды времени. Теперь они достаточно взрослые, чтобы присоединиться ко мне на работе. В нашей жизни наступил новый виток. Я очень рада, что они с каждым днем все больше и больше обретают самостоятельность».

Напомним, что Джоли подала на развод с Брэдом Питом в 2016 году, через два года после их свадьбы. Однако, почти восемь лет спустя, пара, живущая отдельно, все еще ведет переговоры об урегулировании отношений.

Анджелина Джоли в Венеции 2024 годАнджелина Джоли в Венеции 2024 год
Анджелина Джоли в Венеции 2024 год. Фото: Cover Images/Global Look Press

Ранее источник PEOPLE: утверждал, что основной причиной их несчастья до того, как Анджелина подала на развод, были их частые стычки по поводу воспитания детей:

«У бывшей пары всегда был разный подход к жизни в целом, учитывая, что Питт вырос не в Голливуде, а Джоли выросла».
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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#2024 год#Звезды#Анджелина Джоли
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