«Как только детям исполнится 18, я смогу уехать» — рассказала Анджелина Джоли о планах на будущее

Она поделилась, что не могла сниматься в кино потому, что ей «нужно было больше бывать дома» со своими детьми — Мэддокс (23), Пакс (20), Захары (19), Шайло (18) и близнецы Вивьен и Нокса (16). Актриса ждет, когда близнецам наступит 18 лет и тогда она уедет из Лос-Анджелеса: