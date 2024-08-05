В московской семье вундеркиндов родился 9-й ребенок

Posted 5 августа, 18:50
Published 5 августа, 18:50
Modified 10 сентября, 05:03
Updated 10 сентября, 05:03
Евгений Тепляков, который растит в своей семье вундеркиндов, на своем канала «Учимся с Алисой» сообщил о пополнении семьи. На свет появился девятый ребенок — мальчик по имени Альрик Финист Орион Евгеньевич.
«Хотели вам предложить оценить наше новое достижение в области образования и обучения маленьких детей», — поделился многодетный отец.
Теперь семье, в которой проживают 5 братьев и 3 сестры — Алиса, Хеймдалль, Терра, Лейа, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман, нужно найти место для своего нового братика.
Как оказалось, накануне родов супруги Натальи произошел неприятный инцидент. Евгений рассказал, что когда его не было дома, дверь в квартиру взломали. Семью Тепляковых хочет выгнать владелец жилья, который решил расторгнуть договор в одностороннем порядке, в связи с чем попытался сломать дверь и зайти к себе домой.
Однако, Евгений считает что на его стороне закон о неприкосновенности жилища и заключенный договор аренды. Как утверждает Тепляков, за квартиру они платят 90 тысяч рублей, но полиция собирается «вышвырнуть» их. Многодетный отец уже обратился с заявлением в полицию и к Бастрыкину, надеясь на разрешение произвола.
Не так давно Тепляков поделился видео, на котором рассказал, как накормить 10 человек на 7 тысяч рублей, которых хватает семье на пару недель.
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