newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 августа, 18:50

Published 5 августа, 18:50

Modified 10 сентября, 05:03

Updated 10 сентября, 05:03

В московской семье вундеркиндов родился 9-й ребенок

5 августа 2024, 18:50
Евгений Тепляков стал отцом еще одного будущего вундеркинда, у которого 3 имени — многодетный папа поделился видео с новорожденным сыном. Как сложится будущее семьи, которую накануне родов Натальи пытался выгнать хозяин квартиры — в материале NEWIA.

Евгений Тепляков, который растит в своей семье вундеркиндов, на своем канала «Учимся с Алисой» сообщил о пополнении семьи. На свет появился девятый ребенок — мальчик по имени Альрик Финист Орион Евгеньевич.

«Хотели вам предложить оценить наше новое достижение в области образования и обучения маленьких детей», — поделился многодетный отец.

Теперь семье, в которой проживают 5 братьев и 3 сестры — Алиса, Хеймдалль, Терра, Лейа, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман, нужно найти место для своего нового братика.

Как оказалось, накануне родов супруги Натальи произошел неприятный инцидент. Евгений рассказал, что когда его не было дома, дверь в квартиру взломали. Семью Тепляковых хочет выгнать владелец жилья, который решил расторгнуть договор в одностороннем порядке, в связи с чем попытался сломать дверь и зайти к себе домой.

Однако, Евгений считает что на его стороне закон о неприкосновенности жилища и заключенный договор аренды. Как утверждает Тепляков, за квартиру они платят 90 тысяч рублей, но полиция собирается «вышвырнуть» их. Многодетный отец уже обратился с заявлением в полицию и к Бастрыкину, надеясь на разрешение произвола.

Не так давно Тепляков поделился видео, на котором рассказал, как накормить 10 человек на 7 тысяч рублей, которых хватает семье на пару недель.

Читайте также:
Ольга Бузова наконец встретила свою любовьМуж Кирстен Данст рассказал, как сбросил более 20 кг весаДочь отомстила Тому Крузу за то, что тот пропустил ее выпускной
#Эмилия Шпилева#Знаменитости#2024 год#Звезды#Многодетные семьи#Тепляков
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика