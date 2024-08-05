В московской семье вундеркиндов родился 9-й ребенок

Однако, Евгений считает что на его стороне закон о неприкосновенности жилища и заключенный договор аренды. Как утверждает Тепляков, за квартиру они платят 90 тысяч рублей, но полиция собирается «вышвырнуть» их. Многодетный отец уже обратился с заявлением в полицию и к Бастрыкину, надеясь на разрешение произвола.