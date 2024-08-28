Топ-8 самых необычных образов звездных мам, которые пришли на прошлую линейку в таком наряде

Posted 28 августа, 12:57
Published 28 августа, 12:57
Modified 10 сентября, 06:28
Updated 10 сентября, 06:28
Самые знаменитые звезды отвели в 2023 году своих детей в школу, запечатлев этот счастливый момент у себя в социальных сетях. Вспоминаем прошлогодние луки!
Певица отправилась на линейку в эффектном красном наряде, который необычайно идет этой жгучей брюнетке и выделяет среди остальных.
Свою тертью дочь-первоклассницу Оксана отвела в школу в бежевом костюме, который имеет необычную посадку на бедрах. Многие отметили, что блогер забыла застегнуть брюки, обнажив нижнее белье, но на самом деле это продуманный костюм от известного дизайнера.
Жена известного футболиста и женщина с невероятной фигурой, не смотря на наличии трех детей, выбрала для своего образа светлый брючный костюм с контрастной отделкой, который облегает ее, подчеркивая стройность.
Известный продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко, которая известна своими длинными и стройными ногами, не пренебрегла случаем снова показать их во всей красе. Яна Рудковская проводила своего сына на линейку, надев костюм в стиле Шанель с мини-юбкой.
Жасмин — восточная красавица и брюнетка, которой также идут яркие и насыщенные цвета. Певица надела малиновую «двойку» с юбкой-макси, которую продемонстрировала у себя в соцсетях, заодно поздравив всех родителей и детей с началом учебного года.
Блогер Ксения Бородина в 2023 году отвела в школу двух дочек. Для выхода она выбрала классический наряд, состоящий из белых брюк и синего пиджака в тонкую светлую полоску. Свой образ Ксения дополнила эффектными и крупными золотыми украшениями.
Бывшая звезда ДОМ-2, провожая своего единственного сына на линейку, надела черный строгий костюм, получив большое сходство в Уэнсдей.
Эффектная актриса, известная по сериалу «Кухня», проводила свою дочку на линейку, надев скромный наряд. Фигура Марии Горбань и почти школьный комплект одежды могли бы спутать ее с 11-классницей.
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