Топ-8 самых необычных образов звездных мам, которые пришли на прошлую линейку в таком наряде

Жасмин — восточная красавица и брюнетка, которой также идут яркие и насыщенные цвета. Певица надела малиновую «двойку» с юбкой-макси, которую продемонстрировала у себя в соцсетях, заодно поздравив всех родителей и детей с началом учебного года.