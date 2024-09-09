«Ее пытались зарезать» — Картозия об уходе Елены Летучей из «Ревизорро»

Posted 9 сентября, 11:24
Published 9 сентября, 11:24
Modified 9 сентября, 11:29
Updated 9 сентября, 11:29
Надежда, автор канала «Стрелец-Молодец», пригласила на свое интервью известного продюсера, открывшего миру шоу-бизнеса Регину Тодоренко, Настю Ивлееву и Елену Летучую. Ставший прародителем множества популярных телевизионных проектов, Николай Картозия рассказал о самом наболевшем за всю свою жизнь — расставании в ведущей программы «Ревизорро» на канале Пятница.
«Это был очень важный мне лично проект», — печально сказал продюсер.
В команде над новым проектом телеканала Пятница работало огромное количество людей, рассказывает Картозия. Когда Елена шла на проверки, за ней шла еще одна Лена — Щепунова, которая подсказывала ей нормы законов и на что ссылаться. Летучая называла эту женщину за кадром «мозгом» проекта.
В таком составе ведущая и другие участники передачи 2 года ездили по кабакам. На Летучую кидались с заточками, ее пытались зарезать, в нее летали ножи, сковороди. И это все приходилось выдерживать, при чем с достоинством. Последней каплей терпения Елены стал город Сыктывкар.
«У нее начались панические атаки, мы закрыли проект и дальше стали пробовать иные шоу», — рассказывает Николай.
Картозия отзывается о Елена как о сильном бренде, говоря о ней с большим достоинством и сравнивая с прибалтийской красавицей.
«Она еще одновременно похожа на варяжскую княжну, подчиняться таким женщинам — у нас в генетическом коде», — восхищается своей подопечной герой интервью.
Как считает продюсер, мега успех передачи «Ревизорро» случился из-за того, что бывает очень редко в жизни — формат совпал с ведущей и Лена очень глубоко вошла в образ. Все что было после этого проекта, было уже не то:
«Мы так вложились в ее бренд, что даже несмотря на то, что она уже 6 лет не работает в „Ревизорро“, о ней говорят — известная телеведущая».
Картозия считает, что Лена внезапно покинула канал. При «разводе», как называет громкое прекращение деловых отношений Николай, оба повели себя некрасиво, потому что взаимодействие было действительно очень тесным.
«Когда она ушла мы испытали большое огорчение, но восстановили отношения и сейчас они прекрасны», — делится продюсер.
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