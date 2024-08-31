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Posted 31 августа, 07:04

Published 31 августа, 07:04

Modified 10 сентября, 06:38

Updated 10 сентября, 06:38

Tom Hanks

Том Хэнкс стал жертвой ИИ и нечестной рекламы

31 августа 2024, 07:04
Фото: Dia Dipasupil/Getty Images
Tom Hanks
Голливудский актер и звезда фильма «Форрест Гамп» стал ходячей рекламой чудо-препарата, сам не зная об том.

Голливудский актер Том Хэнкс предупредил фанатов о сгенерированной искусственным интеллектом рекламе с его изображением для продажи «чудо-лекарств».

«В Интернете появилось множество рекламных объявлений, в которых ложно используются мое имя, образ и голос, рекламирующих чудодейственные лекарства», — написал актер. — Эта реклама была создана без моего согласия, обманным путем и с помощью искусственного интеллекта».

Хэнкс рассказал, что «не имеет никакого отношения ни к этим публикациям, ни к продуктам и методам лечения, ни к представителям, рекламирующим эти лекарства. У меня диабет 2 типа, поэтому я консультируюсь со своим сертифицированным врачом»

Звезда «Форреста Гампа» посоветовал фанатам «не поддаваться на обман» и «не терять свои кровно заработанные деньги».

Это не первый случай, когда кто-то использует ИИ для генерации изображения, схожего с Томом. В октябре 2023 года он поделился со своими подписчиками скриншотом ложной рекламы, написав: «ОСТОРОЖНО! Есть видео, рекламирующее какую-то стоматологическую клинику с моим изображением от искусственного интеллекта. Я не имею к этому никакого отношения».

Хэнкс — не единственная знаменитость, которая попадает под недобросовестную рекламу. В прошлом году в социальных сетях появилась реклама поддельного Люка Комбса, рекламирующего «чудодейственные» жевательные резинки для похудения. Пирс Морган Опра Уинфри тоже стали жертвой искусственного интеллекта.

В прошлом году Скарлетт Йоханнсон подала в суд на компанию Lisa AI, когда выяснилось, что ее изображение и голос использовались для рекламы. Также актриса обвинила Сэма Олтмана в том, что он присвоил ее голос для демонстрации новой модели ChatGPT 4o стартапа OpenAI, работающего на генеративном искусственном интеллекте.

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