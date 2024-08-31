Том Хэнкс стал жертвой ИИ и нечестной рекламы

Это не первый случай, когда кто-то использует ИИ для генерации изображения, схожего с Томом. В октябре 2023 года он поделился со своими подписчиками скриншотом ложной рекламы, написав: «ОСТОРОЖНО! Есть видео, рекламирующее какую-то стоматологическую клинику с моим изображением от искусственного интеллекта. Я не имею к этому никакого отношения».