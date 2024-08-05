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Posted 5 августа, 15:33

Published 5 августа, 15:33

Modified 10 сентября, 05:04

Updated 10 сентября, 05:04

Глюкоза вышла на связь с аудиторией после череды неудач

5 августа 2024, 15:33

Глюкоза обратилась к поклонникам после удаления постов в личном блоге

Последние месяцы у Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) были не слишком удачными. Блокировка счетов ФНС, скандальное шоу в Красноярске — все это стало причиной для беспокойства поклонников.

Недавно Глюкоза вышла на связь с поклонниками в своем блоге в Instagram (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она дала понять, что погрузилась в творчество и полна новых идей, пишет «Газета.ру».

«Пробую новое, снова, ищу. Спасибо, что вы рядом. Как ваши дела?» — написала артистка. Примечательно, что это ее первая публикация после того, как она удалила все посты в личном блоге.

«Чистка» блога была связана с недавним скандалом во время концерта певицы в Красноярске. Очевидцы были шокированы поведением артистки на сцене. Она вела себя более чем странно: пела между нот, трогала себя за интимные места и еле держалась на ногах.

На следующий день после неудавшегося шоу продюсер звезды Максим Фадеев заявил о намерении через суд лишить Глюкозу права на псевдоним. Также прошел слух, что семья артистки подыскивает ей хороший реабилитационный центр.

В то же время личный знакомый семьи Натальи, общественный деятель Никита Лушников рассказал, что Наталья не нуждается в реабилитации. Он уверяет, что она прекрасно выглядит, следит за здоровьем и вполне респектабельна.

Как обстоят дела на самом деле, поклонникам предстоит узнать позже. Пока остается лишь желать Наталье удачи.

#Марина Архипова#Знаменитости#Скандал#Концерт#Глюкоза#Певица
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