Глюкоза вышла на связь с аудиторией после череды неудач

Posted 5 августа, 15:33
Published 5 августа, 15:33
Modified 10 сентября, 05:04
Updated 10 сентября, 05:04
Недавно Глюкоза вышла на связь с поклонниками в своем блоге в Instagram (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она дала понять, что погрузилась в творчество и полна новых идей, пишет «Газета.ру».
«Пробую новое, снова, ищу. Спасибо, что вы рядом. Как ваши дела?» — написала артистка. Примечательно, что это ее первая публикация после того, как она удалила все посты в личном блоге.
«Чистка» блога была связана с недавним скандалом во время концерта певицы в Красноярске. Очевидцы были шокированы поведением артистки на сцене. Она вела себя более чем странно: пела между нот, трогала себя за интимные места и еле держалась на ногах.
На следующий день после неудавшегося шоу продюсер звезды Максим Фадеев заявил о намерении через суд лишить Глюкозу права на псевдоним. Также прошел слух, что семья артистки подыскивает ей хороший реабилитационный центр.
В то же время личный знакомый семьи Натальи, общественный деятель Никита Лушников рассказал, что Наталья не нуждается в реабилитации. Он уверяет, что она прекрасно выглядит, следит за здоровьем и вполне респектабельна.
Как обстоят дела на самом деле, поклонникам предстоит узнать позже. Пока остается лишь желать Наталье удачи.
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