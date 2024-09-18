Сырой чеснок против прыщей: есть ли доля правды в новом тренде TikTok

А дерматолог Шерен Идрисс делает в деле избавления от прыщей ставку на кислоты. «Отшелушивающие кислоты, такие как салициловая кислота, могут помочь очистить поры от излишков кожного сала и свести к минимуму дальнейшее появление воспалений. А такие ингредиенты, как перекись бензоила, помогут снизить бактериальную нагрузку на кожу. Ретинол и ретиналь также отлично помогают регулировать клеточный обмен. Наконец, гидроколлоидные пластыри могут стать последним средством, если у вас большой прыщ, от которого вы пытаетесь избавиться в срочном порядке, но они не станут долгосрочным решением», — говорит специалист.