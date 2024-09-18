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Posted 18 сентября, 11:20

Published 18 сентября, 11:20

Modified 18 сентября, 11:20

Updated 18 сентября, 11:20

Сырой чеснок против прыщей: есть ли доля правды в новом тренде TikTok

Сырой чеснок против прыщей: есть ли доля правды в новом тренде TikTok

18 сентября 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
TikTok вновь предлагает пользователям Сети необычный бьюти-эксперимент. Молодые юноши и девушки прикладывают зубчики чеснока к воспалениям на лице, после чего следуют кадры, на которых акне как не бывало. Действительно ли острый продукт оказывает антибактериальное действие и убирает высыпания?

Вот как тренд TikTok прокомментировали три профессионала в области дерматологии и диетологии.

Риск получить ожог

Доктор Кетаки Бхате категорически не рекомендует повторять за блогерами, поскольку воздействие чесноком на кожу может вызвать самый натуральный ожог, и на лице останутся рубцы.

Специалист считает, что акне не вылечить народными средствами, необходимо лекарственное назначение. «Кожа у всех разная, поэтому общий подход неидеален. В целом я рекомендую использовать безопасные некомедогенные средства и в целом сократить количество используемой косметики, поскольку слишком много продуктов на коже одновременно могут вызвать раздражение», — говорит доктор Бхате.

Молодежь в TikTok пытается вывести прыщи чеснокомМолодежь в TikTok пытается вывести прыщи чесноком
Молодежь в TikTok пытается вывести прыщи чесноком. Фото: Изображение Midjourney

Без кислот не обойтись

А дерматолог Шерен Идрисс делает в деле избавления от прыщей ставку на кислоты. «Отшелушивающие кислоты, такие как салициловая кислота, могут помочь очистить поры от излишков кожного сала и свести к минимуму дальнейшее появление воспалений. А такие ингредиенты, как перекись бензоила, помогут снизить бактериальную нагрузку на кожу. Ретинол и ретиналь также отлично помогают регулировать клеточный обмен. Наконец, гидроколлоидные пластыри могут стать последним средством, если у вас большой прыщ, от которого вы пытаетесь избавиться в срочном порядке, но они не станут долгосрочным решением», — говорит специалист.

Специалиты предостерегают от таких экспериментовСпециалиты предостерегают от таких экспериментов
Специалиты предостерегают от таких экспериментов. Фото: Изображение Midjourney

Что скажет диетолог?

Что же касается употребления чеснока внутрь, то это более полезное занятие, говорит диетолог Эмили Инглиш.

«Чеснок — отличный источник витаминов С и B6 марганца и селена. Кроме того, чеснок содержит соединения серы, такие как аллицин, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными и противомикробными свойствами», — говорит специалист по питанию.

Также она посоветовала пациентам, страдающим от акне, налегать на пробиотики, омега-кислоты, продукты с содержанием цинка.

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