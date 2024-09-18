Сырой чеснок против прыщей: есть ли доля правды в новом тренде TikTok

Posted 18 сентября, 11:20
Published 18 сентября, 11:20
Modified 18 сентября, 11:20
Updated 18 сентября, 11:20
Вот как тренд TikTok прокомментировали три профессионала в области дерматологии и диетологии.
Доктор Кетаки Бхате категорически не рекомендует повторять за блогерами, поскольку воздействие чесноком на кожу может вызвать самый натуральный ожог, и на лице останутся рубцы.
Специалист считает, что акне не вылечить народными средствами, необходимо лекарственное назначение. «Кожа у всех разная, поэтому общий подход неидеален. В целом я рекомендую использовать безопасные некомедогенные средства и в целом сократить количество используемой косметики, поскольку слишком много продуктов на коже одновременно могут вызвать раздражение», — говорит доктор Бхате.
А дерматолог Шерен Идрисс делает в деле избавления от прыщей ставку на кислоты. «Отшелушивающие кислоты, такие как салициловая кислота, могут помочь очистить поры от излишков кожного сала и свести к минимуму дальнейшее появление воспалений. А такие ингредиенты, как перекись бензоила, помогут снизить бактериальную нагрузку на кожу. Ретинол и ретиналь также отлично помогают регулировать клеточный обмен. Наконец, гидроколлоидные пластыри могут стать последним средством, если у вас большой прыщ, от которого вы пытаетесь избавиться в срочном порядке, но они не станут долгосрочным решением», — говорит специалист.
Что же касается употребления чеснока внутрь, то это более полезное занятие, говорит диетолог Эмили Инглиш.
«Чеснок — отличный источник витаминов С и B6 марганца и селена. Кроме того, чеснок содержит соединения серы, такие как аллицин, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными и противомикробными свойствами», — говорит специалист по питанию.
Также она посоветовала пациентам, страдающим от акне, налегать на пробиотики, омега-кислоты, продукты с содержанием цинка.
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