Кому положены льготы, платить ли за обед, нужна ли форма, проверит ли учитель уроки — все о школьной продленке в 2024/2025 учебном

Каждая школа устанавливает ежемесячную стоимость услуг по присмотру и уходу за школьниками самостоятельно, в зависимости от объема питания, наличия кружков и пр. Как правило, в крупных городах сумма варьируется от 1,5 до 6–8 тысяч. В частных заведениях она может быть завышена в два-три раза. При этом представители отдельных социальных категорий могут быть освобождены от оплаты. Речь идет: