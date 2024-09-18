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Posted 18 сентября, 10:04

Published 18 сентября, 10:04

Modified 18 сентября, 10:06

Updated 18 сентября, 10:06

В продленке дети могут заниматься любимым хобби

Кому положены льготы, платить ли за обед, нужна ли форма, проверит ли учитель уроки — все о школьной продленке в 2024/2025 учебном

18 сентября 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney
В продленке дети могут заниматься любимым хобби
Началась школа, и во многих семьях остро встал вопрос о том, с кем будет оставаться ребенок после занятий, пока родители еще на работе. Продленка в этом случае является оптимальным решением — там ученика и накормят, и проконтролируют выполнение уроков.

Мы по старинке называем данную услугу от образовательного заведения продленкой, хотя сейчас у нее совсем другое название. Теперь школы набирают желающих в группу по присмотру и уходу за детьми школьного возраста. Здесь они получают дополнительное образование, занимаются спортом, делают уроки. Иногда ездят на экскурсии, посещают какие-либо культурные мероприятия.

Стоимость продленки

Каждая школа устанавливает ежемесячную стоимость услуг по присмотру и уходу за школьниками самостоятельно, в зависимости от объема питания, наличия кружков и пр. Как правило, в крупных городах сумма варьируется от 1,5 до 6–8 тысяч. В частных заведениях она может быть завышена в два-три раза. При этом представители отдельных социальных категорий могут быть освобождены от оплаты. Речь идет:

  • о детях-сиротах;
  • детях из многодетных семей;
  • детях из неполных семей;
  • малоимущих семей;
  • детях с ОВЗ;
  • детях военнослужащих и участников СВО.

Другие льготные категории могут быть добавлены на усмотрение школьной администрации.

Отдельные категории школьников могут получать льготыОтдельные категории школьников могут получать льготы
Отдельные категории школьников могут получать льготы. Фото: Изображение Midjourney

Питание

Питание в группах продленного дня, как правило, представлено обедом и полдником. Обед включает первое и второе блюдо, салат, хлеб и напиток. На полдник ребятам могут дать выпечку, творожок, йогурт, бутерброд и пр.

Есть категория школьников, которая может претендовать на бесплатное питание. Это все лица, перечисленные выше, плюс дети инвалидов I и II группы, и дети, получающие пенсию по потере кормильца.

В продленке дети могут переодеться и чувствовать себя более комфортно, чем на урокахВ продленке дети могут переодеться и чувствовать себя более комфортно, чем на уроках
В продленке дети могут переодеться и чувствовать себя более комфортно, чем на уроках. Фото: Изображение Midjourney

График и распорядок продленки, правила пребывания

Группы начинают работать с 13:00, то есть с момента окончания всех уроков (для первоклассников чуть раньше) и заканчивают после 17:00–18:00. В крайних случаях ребенка можно оставить до 20:00.

В распорядок группы обязательно входят: обед, прогулка, самоподготовка (выполнение домашнего задания), дополнительное образование (кружки, секции). На период занятий в продленке ребята могут переодеться в удобную одежду, например, в спортивные костюмы, чтобы ничто не стесняло движений.

На самоподготовку отводится от 1,5 до 2 часов. При этом учитель поможет с объяснением задания, ответит на вопросы, а вот проверять готовую работу он не обязан.

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#Алла Хан#Общество#Дети#Все материалы авторов#Учеба#Школа#Общеобразовательная школа
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