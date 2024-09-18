Опять злит и раздражает все на свете? 5 способов извлечь пользу из своей злости

Польза злости в том, что она указывает нам на наши потребности. То есть не получили желаемого — разозлились. В этой связи мы можем четко понять: какие желания в нас преобладают, не слишком ли много материальных потребностей в нашей жизни, не преобладают ли они над духовным развитием? Все это дает более глубокое представление о своей личности.