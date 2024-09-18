Опять злит и раздражает все на свете? 5 способов извлечь пользу из своей злости

Posted 18 сентября, 08:44
Published 18 сентября, 08:44
Modified 18 сентября, 08:44
Updated 18 сентября, 08:44
Что же делать в таком случае? Есть отличный лайфхак — извлеките пользу из своего гнева, направьте его себе же на благо. Да, злость тоже может стать ресурсом. Как? Объясняем!
Злость рождает агрессию — это аксиома. А она необходима человеку для того, чтобы действовать. Важно понимать, что импульс нужно использовать не на драку или битье посуды, а на нечто созидательное — например, разбор завалов на антресолях, выбивание ковров, мытье окон.
Пожалуй, самый идеальный способ справиться с гневом — это занятия спортом или духовными практиками. Если бег, боксирование, занятия на тренажерах не прельщают, стоит обратить внимание на спокойные методы: йога, медитация, цигун. Оба этих вида — отличный способ привести в порядок и душу, и тело.
В порыве гнева нам, как правило, решимости не занимать. Это можно использовать для того, чтобы наконец решиться на то, что раньше все время откладывалось в долгий ящик. Например, уйти с нелюбимой работы, из токсичных отношений, переехать в более комфортное жилье и пр.
Польза злости в том, что она указывает нам на наши потребности. То есть не получили желаемого — разозлились. В этой связи мы можем четко понять: какие желания в нас преобладают, не слишком ли много материальных потребностей в нашей жизни, не преобладают ли они над духовным развитием? Все это дает более глубокое представление о своей личности.
Многие очень боятся нарушить свой образ идеального человека, поэтому постоянно гасят в себе негативные эмоции и злость в том числе. Это отражается на физическом самочувствии: возникают тошнота, головная боль, другие недомогания. Как только вы поймете, как именно злость выражается в теле, то научитесь лучше управлять своим телом.
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