Как справиться с эмоциональным выгоранием

Posted 8 августа, 08:29
Published 8 августа, 08:29
Modified 10 сентября, 02:10
Updated 10 сентября, 02:10
Выгорание относится к состоянию физического, умственного и эмоционального истощения, обычно связанного со стрессом. Оно может вызывать чувство беспомощности, что в дальнейшем приводит к отсутствию мотивации не только на работе, но и в личной жизни.
Эмоциональное выгорание может затронуть любого человека на разных этапах его жизни. Однако исследования показали, что оно приходится на возраст от 25 до 44 лет.
Есть 5 стадий эмоционального выгорания, с которыми люди сталкиваются чаще всего:
1. Первая фаза. Это происходит в начале работы над новым проектом или на новой должности. Первую фазу можно определить по ощущению высокой продуктивности и энтузиазма.
2. Начало стресса. Это вторая стадия эмоционального выгорания, когда люди могут почувствовать, что их оптимизм ослабевает из-за ряда обстоятельств. Начинают проявляться общие признаки стресса, такие как подавленность, физическое напряжение, усталость, тревожность и снижение продуктивности.
3. Хронический стресс. Это более серьезная стадия, чем вторая, и возникает когда люди переходят от незначительных симптомов к частому ощущению стресса. Появляется хроническое истощение, повышенное потребление алкоголя, пропущенные сроки выполнения работы, усталость и даже обидчивость.
4. Эмоциональное выгорание. Психологи определяют эмоциональное выгорание как четвертую стадию. На этом этапе у человека меняется поведение, появляется постоянная усталость, проблемы с настроением или тревогой, а также чувство изоляции.
5. Привычное эмоциональное выгорание. Это заключительная стадия, которая относится к симптомам эмоционального выгорания, полностью укоренившимся в жизни человека. Очень важно распознать эту стадию, поскольку игнорирование этих симптомов может привести к серьезному физическому или эмоциональному истощению.
Эмоциональное выгорание — это результат длительного и неразрешенного стресса. Профилактика этого состояния заключается в управлении своими чувствами и эмоциями.
Если вы работаете по найму, стоит начать разговор о своем состоянии с руководством и коллегами, чтобы делегировать работу и облегчить нагрузку.
Есть четыре метода, которые помогут поддерживать хорошее психическое здоровье, управлять уровнем стресса и восстанавливаться после эмоционального выгорания.
Если вы чувствуете негатив — полностью примите это состояние, без осуждения и с добротой к себе. Это поможет вам понять, что может быть его причиной.
Если вы чувствуете, что перегорели, очень важно сделать перерыв. Вам нужно избавиться от любых стрессов, связанных с работой, потому что разум и тело нуждается в отдыхе, подзарядке и восстановлении сил.
Если вы уже имеете дело со стрессом или эмоциональным выгоранием, стоит посвятить время любимым занятиям, которые приносят радость. Этот важный пункт может показаться не самым приоритетным в списке дел, однако на данный момент будет необходимым.
В течение рабочего дня, по вечерам или в выходные выделите себе немного времени, чтобы почитать, провести время на природе, расслабиться в ванне, медитировать или провести время с близкими. Все, что вы чувствуете, помогает вам восстановить свой энергетический уровень.
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