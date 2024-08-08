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Posted 8 августа, 08:29

Published 8 августа, 08:29

Modified 10 сентября, 02:10

Updated 10 сентября, 02:10

Эмоциональное выгорание: что делать, когда вы тоните в своем стрессе

Как справиться с эмоциональным выгоранием

8 августа 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
Эмоциональное выгорание: что делать, когда вы тоните в своем стрессе
Эмоциональное выгорание может коснуться каждого. Как с ним справиться и что может помочь, в материале Newia.

Что такое эмоциональное выгорание?

Выгорание относится к состоянию физического, умственного и эмоционального истощения, обычно связанного со стрессом. Оно может вызывать чувство беспомощности, что в дальнейшем приводит к отсутствию мотивации не только на работе, но и в личной жизни.

Эмоциональное выгорание может затронуть любого человека на разных этапах его жизни. Однако исследования показали, что оно приходится на возраст от 25 до 44 лет.

Что такое эмоциональное выгорание?Что такое эмоциональное выгорание?
Что такое эмоциональное выгорание?. Фото: Изображение Midjourney

Как выявить эмоциональное выгорание

Есть 5 стадий эмоционального выгорания, с которыми люди сталкиваются чаще всего:

1. Первая фаза. Это происходит в начале работы над новым проектом или на новой должности. Первую фазу можно определить по ощущению высокой продуктивности и энтузиазма.

2. Начало стресса. Это вторая стадия эмоционального выгорания, когда люди могут почувствовать, что их оптимизм ослабевает из-за ряда обстоятельств. Начинают проявляться общие признаки стресса, такие как подавленность, физическое напряжение, усталость, тревожность и снижение продуктивности.

3. Хронический стресс. Это более серьезная стадия, чем вторая, и возникает когда люди переходят от незначительных симптомов к частому ощущению стресса. Появляется хроническое истощение, повышенное потребление алкоголя, пропущенные сроки выполнения работы, усталость и даже обидчивость.

4. Эмоциональное выгорание. Психологи определяют эмоциональное выгорание как четвертую стадию. На этом этапе у человека меняется поведение, появляется постоянная усталость, проблемы с настроением или тревогой, а также чувство изоляции.

5. Привычное эмоциональное выгорание. Это заключительная стадия, которая относится к симптомам эмоционального выгорания, полностью укоренившимся в жизни человека. Очень важно распознать эту стадию, поскольку игнорирование этих симптомов может привести к серьезному физическому или эмоциональному истощению.

Как выявить эмоциональное выгораниеКак выявить эмоциональное выгорание
Как выявить эмоциональное выгорание. Фото: 1MI

Как предотвратить эмоциональное выгорание

Эмоциональное выгорание — это результат длительного и неразрешенного стресса. Профилактика этого состояния заключается в управлении своими чувствами и эмоциями.

Если вы работаете по найму, стоит начать разговор о своем состоянии с руководством и коллегами, чтобы делегировать работу и облегчить нагрузку.

Как предотвратить эмоциональное выгораниеКак предотвратить эмоциональное выгорание
Как предотвратить эмоциональное выгорание. Фото: Изображение Midjourney

Как оправиться от эмоционального выгорания

Есть четыре метода, которые помогут поддерживать хорошее психическое здоровье, управлять уровнем стресса и восстанавливаться после эмоционального выгорания.

1. Обращайте внимание на любые свои негативные чувства

Если вы чувствуете негатив — полностью примите это состояние, без осуждения и с добротой к себе. Это поможет вам понять, что может быть его причиной.

2. Сделайте перерыв

Если вы чувствуете, что перегорели, очень важно сделать перерыв. Вам нужно избавиться от любых стрессов, связанных с работой, потому что разум и тело нуждается в отдыхе, подзарядке и восстановлении сил.

Как оправиться от эмоционального выгоранияКак оправиться от эмоционального выгорания
Как оправиться от эмоционального выгорания. Фото: Изображение Midjourney

3. Занимайтесь тем, что приносит вам радость

Если вы уже имеете дело со стрессом или эмоциональным выгоранием, стоит посвятить время любимым занятиям, которые приносят радость. Этот важный пункт может показаться не самым приоритетным в списке дел, однако на данный момент будет необходимым.

В течение рабочего дня, по вечерам или в выходные выделите себе немного времени, чтобы почитать, провести время на природе, расслабиться в ванне, медитировать или провести время с близкими. Все, что вы чувствуете, помогает вам восстановить свой энергетический уровень.

Занимайтесь тем, что приносит вам радостьЗанимайтесь тем, что приносит вам радость
Занимайтесь тем, что приносит вам радость. Фото: 1MI
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#Дмитрий Митраков#Общество#Работа#Эмоциональное состояние#Эмоции#Психология#Эмоциональное выгорание
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