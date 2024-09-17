Во всем ли виноват ретроградный Меркурий

По мнению астролога Анны Ушаковой, в дни ретроградности Меркурия стоит избегать чрезмерной активности и быть внимательным в делах, связанных с документами, покупками и транспортом. Нежелательно планировать крупные сделки или дальние путешествия. Если же этого их нельзя перенести на другой срок, избежать неприятностей помогут планирование и осторожность. В целом, нужно быть бдительным и готовым к неожиданностям.