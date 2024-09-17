Во всем ли виноват ретроградный Меркурий

Posted 17 сентября, 19:13
Published 17 сентября, 19:13
Modified 17 сентября, 20:55
Updated 17 сентября, 20:55
Ретроградность — это иллюзорное обратное движение планеты вокруг Солнца. На самом деле она просто движутся по непривычной траектории. Однако для наблюдателя это действительно выглядит как обратный ход.
Меркурий отвечает за информацию, коммуникации, технику и продажи. В периоды ретроградности планеты именно эти области повседневной жизни могут подвергаются риску. Астролог Виктория Кременскова рассказала, что на большинство людей ретроградный Меркурий сильного влияния не имеет. Просто зачастую в дни ретроградности планеты именно на неё многие списывают свои неудачи.
Однако если в натальной карте человека велико влияние Меркурия на какую-либо сферу, эти периоды могут омрачаться довольно различными помехами в делах.
Если же вы рождены в дни ретроградного Меркурия, то вам наоборот будет сопутствовать удача. Особенно это качается продаж, коммуникаций, документов, подчеркнула эксперт в интервью РИА Новости.
По мнению астролога Анны Ушаковой, в дни ретроградности Меркурия стоит избегать чрезмерной активности и быть внимательным в делах, связанных с документами, покупками и транспортом. Нежелательно планировать крупные сделки или дальние путешествия. Если же этого их нельзя перенести на другой срок, избежать неприятностей помогут планирование и осторожность. В целом, нужно быть бдительным и готовым к неожиданностям.
Меркурий проходит через ретроградность несколько раз в год. В этом году у планеты три таких периода: 1 — 25 апреля, 5 — 28 августа, а также 26 ноября — 15 декабря.
Итак, в 2024 году нам осталось пережить последнюю петлю ретроградности. Меркурий будет двигаться в обратном направлении через знак Стрелец.
Больше всего подвержены риску те, кто родился под созвездием Стрельца, рассказала астролог Анна Галицкая. Однако могут ощутить его влияние и люди, рожденные под другими знаками Зодиака.
В это время могут теряться данные, на время исчезать из жизни близкие люди, происходить искажение сказанных вами слов. Помимо ретроградного Меркурия, в эти недели Юпитер находится в знаке Близнецов. Это может повлиять на жизнь тех, кто учится или путешествует.
Для уменьшения отрицательных последствий лучше тщательно планировать все дела до начала ретроградности Меркурия. Тем, кто привык внимательно подходить к таким вопросам, это время может предоставить новые возможности для развития.
Очень важна осторожность на дорогах. Постарайтесь учитывать возможные неожиданности и искать альтернативные пути в такие периоды. Решая проблемы с перемещениями или общением, стоит быть более внимательным, так как конфликты могут не привести к желаемому результату, резюмировала астролог.
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