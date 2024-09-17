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Posted 17 сентября, 04:19

Published 17 сентября, 04:19

Modified 17 сентября, 13:44

Updated 17 сентября, 13:44

Чем опасен коридор затмений с 18 сентября — предупреждение астрологов

Чем опасен коридор затмений с 18 сентября — предупреждение астрологов

17 сентября 2024, 04:19
Фото: Изображение Midjourney
Сложным и переломным периодом называют астрологи коридор затмений. Он будет длиться с 18 сентября по 2 октября. Коридор затмений негативно влияет на людей, и мы расскажем как.

Между солнечным и лунным затмением существует период, которые длится примерно две недели. По словам астрологов, в это время происходит перемещение небесных тел, которое вызывает на Земле некоторый переполох и оказывает влияние на жизнь людей.

Чтобы максимально оградить себя от негативного влияния небесных светил, астрологи рекомендуют в период коридора затмений не совершать определенные действия:

  • не начинать любые проекты, новый бизнес, не переходить на новую работу. Отложите перемены в карьере и бизнесе до более благоприятных времен;
  • не заниматься серьезными финансовыми вопросами. Дела о наследстве, кредиты, возврат долгов — всё это лучше не делать в коридор затмений;
  • не осуществлять авиапутешествие. В коридор затмений часто происходят трагические события. Лучше не рисковать и отказаться от авиаперелетов.

Астрологи предупреждают, что в этот период нужно быть предельно осторожным в любой сфере. Любая ошибка, совершенная в коридор затмений, не подлежит исправлению. Всё, что будет сказано и сделано во время коридора, отыграть назад не получится.

Никаких открытых конфликтов, выяснений отношений, споров во время коридора затмений быть не должно. Постарайтесь держать себя в руках, иначе всё это негативно повлияет на вашу жизнь.

Также стоит воздержаться от шумных компаний. Коридор затмений — время уединения и внутреннего созерцания.

Астролог Ольга Гранкина:

«Представьте, что вы стоите у входа в темный-претемный коридор. Вам предстоит пройти его насквозь, не споткнувшись и не ударившись о его стены, но света нет и не будет, разве что глаза немного привыкнут к темноте. Станете ли вы в этом коридоре, скажем, прихорашиваться, веселиться, воплощать новые идеи, заводить знакомства? Конечно, нет, вы сосредоточитесь на том, чтобы миновать его целыми и невредимыми. Примерно так же и в реальном коридоре затмений».
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#Екатерина Непомнящая#Общество#Астрология#Астропрогноз
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