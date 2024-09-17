Чем опасен коридор затмений с 18 сентября — предупреждение астрологов

Posted 17 сентября, 04:19
Published 17 сентября, 04:19
Modified 17 сентября, 13:44
Updated 17 сентября, 13:44
Между солнечным и лунным затмением существует период, которые длится примерно две недели. По словам астрологов, в это время происходит перемещение небесных тел, которое вызывает на Земле некоторый переполох и оказывает влияние на жизнь людей.
Чтобы максимально оградить себя от негативного влияния небесных светил, астрологи рекомендуют в период коридора затмений не совершать определенные действия:
Астрологи предупреждают, что в этот период нужно быть предельно осторожным в любой сфере. Любая ошибка, совершенная в коридор затмений, не подлежит исправлению. Всё, что будет сказано и сделано во время коридора, отыграть назад не получится.
Никаких открытых конфликтов, выяснений отношений, споров во время коридора затмений быть не должно. Постарайтесь держать себя в руках, иначе всё это негативно повлияет на вашу жизнь.
Также стоит воздержаться от шумных компаний. Коридор затмений — время уединения и внутреннего созерцания.
Астролог Ольга Гранкина:
«Представьте, что вы стоите у входа в темный-претемный коридор. Вам предстоит пройти его насквозь, не споткнувшись и не ударившись о его стены, но света нет и не будет, разве что глаза немного привыкнут к темноте. Станете ли вы в этом коридоре, скажем, прихорашиваться, веселиться, воплощать новые идеи, заводить знакомства? Конечно, нет, вы сосредоточитесь на том, чтобы миновать его целыми и невредимыми. Примерно так же и в реальном коридоре затмений».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14