Плутон вернулся в Козерог и пробудет там до 20 ноября: что несет мрачный реформатор знакам зодиака?

Posted 6 сентября, 08:34
Published 6 сентября, 08:34
Modified 6 сентября, 08:34
Updated 6 сентября, 08:34
Поскольку Козерог — это знак, который во всем любит порядок, точность и основательность, то и Плутон, оказавшись в его обители, будет требовать от нас упорядочения основ. То есть всем нужно обратить внимание на фундамент, на котором мы строим свою карьеру, отношения, дружбу и прочее.
«Плутон даст развитие и прогресс в вопросы, которые являются для вас фундаментом в жизни. За период с 3 сентября по 20 ноября 2024 можно решить вопросы карьеры, причем даже лучше, чем вы могли представить. Плутон может вернуть в вашу жизнь ключевых людей из прошлого, на которых вы сможете опереться и достичь целей», — говорит астролог Юлия Лифанова.
Как отмечает специалист, Плутон в Козероге ожидает не очень приятная встреча. В конце октября он встанет в оппозицию с Марсом в Раке. И эти дни могут для некоторых стать очень сложными: ожидаются конфликты, тяжбы, разбирательства. С 31 октября по 4 ноября могут происходит семейные ссоры, выяснение отношений между деловыми партнерами, раздел имущества и пр.
Специалисты проанализировали возникшие астрологические аспекты и выяснили, что Весы, Раки и Овны переживут определенный стресс, связанный с переменами на финансовом фронте. Именно осенью будут решаться важные денежные вопросы.
Земные знаки Девы и Тельцы получат от Плутона поддержку. Она будет выражаться в протекции неких вышестоящих лиц. Личные отношения принесут позитивные моменты, возможны приятные поездки.
Рыбы и Скорпионы тоже могут ждать поддержки от покровителей, которые дадут совет, направят и помогут.
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