Плутон вернулся в Козерог и пробудет там до 20 ноября: что несет мрачный реформатор знакам зодиака?

Поскольку Козерог — это знак, который во всем любит порядок, точность и основательность, то и Плутон, оказавшись в его обители, будет требовать от нас упорядочения основ. То есть всем нужно обратить внимание на фундамент, на котором мы строим свою карьеру, отношения, дружбу и прочее.