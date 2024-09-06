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Posted 6 сентября, 08:34

Published 6 сентября, 08:34

Modified 6 сентября, 08:34

Updated 6 сентября, 08:34

Плутон вернулся в Козерог и пробудет там до 20 ноября: что несет мрачный реформатор знакам зодиака?

Плутон вернулся в Козерог и пробудет там до 20 ноября: что несет мрачный реформатор знакам зодиака?

6 сентября 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney
Плутон вернулся в Козерог и пробудет там до 20 ноября: что несет мрачный реформатор знакам зодиака?
Плутон в астрологии считается планетой трансформации. Многим знакам зодиака он может принести крупные перемены, если на то есть указание в натальной карте. С 3 сентября Плутон вошел в Козерог и пробудет там более двух месяцев. Что это сулит представителям зодиака? Читайте прогноз астролога.

Нас ждет пересмотр основ

Поскольку Козерог — это знак, который во всем любит порядок, точность и основательность, то и Плутон, оказавшись в его обители, будет требовать от нас упорядочения основ. То есть всем нужно обратить внимание на фундамент, на котором мы строим свою карьеру, отношения, дружбу и прочее.

«Плутон даст развитие и прогресс в вопросы, которые являются для вас фундаментом в жизни. За период с 3 сентября по 20 ноября 2024 можно решить вопросы карьеры, причем даже лучше, чем вы могли представить. Плутон может вернуть в вашу жизнь ключевых людей из прошлого, на которых вы сможете опереться и достичь целей», — говорит астролог Юлия Лифанова.
За период с 3 сентября по 20 ноября 2024 можно решить вопросы карьеры, причем даже лучше, чем вы могли представитьЗа период с 3 сентября по 20 ноября 2024 можно решить вопросы карьеры, причем даже лучше, чем вы могли представить
За период с 3 сентября по 20 ноября 2024 можно решить вопросы карьеры, причем даже лучше, чем вы могли представить. Фото: Изображение Midjourney

Важные даты периода

Как отмечает специалист, Плутон в Козероге ожидает не очень приятная встреча. В конце октября он встанет в оппозицию с Марсом в Раке. И эти дни могут для некоторых стать очень сложными: ожидаются конфликты, тяжбы, разбирательства. С 31 октября по 4 ноября могут происходит семейные ссоры, выяснение отношений между деловыми партнерами, раздел имущества и пр.

С 31 октября по 4 ноября могут происходит семейные ссоры, выяснение отношений между деловыми партнерамиС 31 октября по 4 ноября могут происходит семейные ссоры, выяснение отношений между деловыми партнерами
С 31 октября по 4 ноября могут происходит семейные ссоры, выяснение отношений между деловыми партнерами. Фото: Изображение Midjourney

Какие знаки зодиака ощутят перемены

Специалисты проанализировали возникшие астрологические аспекты и выяснили, что Весы, Раки и Овны переживут определенный стресс, связанный с переменами на финансовом фронте. Именно осенью будут решаться важные денежные вопросы.

Земные знаки Девы и Тельцы получат от Плутона поддержку. Она будет выражаться в протекции неких вышестоящих лиц. Личные отношения принесут позитивные моменты, возможны приятные поездки.

Рыбы и Скорпионы тоже могут ждать поддержки от покровителей, которые дадут совет, направят и помогут.

Весы, Раки и Овны могут пережжить определенный стресс, связанный с переменами на финансовом фронтеВесы, Раки и Овны могут пережжить определенный стресс, связанный с переменами на финансовом фронте
Весы, Раки и Овны могут пережжить определенный стресс, связанный с переменами на финансовом фронте. Фото: Изображение Midjourney
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#Алла Хан#Общество#Астрология#Все материалы авторов#Астропрогноз
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