Голубая Луна всему виной: какие изменения ждут нас 19 августа

Суперлуние — комфортный период для Овнов, Дев, Раков, а также Водолеев, Весов и Козерогов. На них Голубая Луна не окажет негативного влияния, и непростой период они смогут пройти практически без потерь, а если повезет, то даже и с приобретениями. Это прекрасный период для новых начинаний на карьерном поприще, а вот с изменениями в личной жизни лучше пока не торопиться.