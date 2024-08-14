Голубая Луна всему виной: какие изменения ждут нас 19 августа

Posted 14 августа, 14:07
Published 14 августа, 14:07
Modified 10 сентября, 05:36
Updated 10 сентября, 05:36
В этот день Луна приближается к Земле на минимальное расстояние, и одновременно с этим наступает полнолуние. Так что видимость Луны становится лучше. Кроме того, она становится более яркой и кажется голубоватой. Именно поэтому ее и называют голубой.
В этом году свой отпечаток на период Голубой Луны накладывает ретроградный Меркурий — он идет ко Льву от Девы. Кроме того, велико будет влияние и Водолея. Чем это обернется? В первую очередь проснувшейся тягой к мистическим темам и к творчеству.
Если в период Голубой Луны вас посетит вдохновение, прогонять его не стоит, однако все идеи стоит оценивать максимально трезво — особенно те, которые подразумевают финансовые затраты и вложения. Это тот самый случай, когда нужно думать дважды.
В период редкого Суперлуния не рекомендуется принимать быстрые решения, мыслить спонтанно. Велика вероятность, что последствия таких решений не самым благоприятным образом отразятся на вашем благосостоянии и даже на здоровье. Стоит быть более разборчивыми в общении, с опаской относиться к новым знакомствам.
Не исключено, что в этот период нам будет свойственна особая эмоциональность. Многие из нас начнут корить себя за ошибки прошлого, вспоминать былые промахи. Зацикливаться на таких мыслях не стоит, а энергию лучше направлять в мирное, конструктивное, творческое и созидательное русло. Тем более что Водолей к этому благоволит.
Суперлуние — комфортный период для Овнов, Дев, Раков, а также Водолеев, Весов и Козерогов. На них Голубая Луна не окажет негативного влияния, и непростой период они смогут пройти практически без потерь, а если повезет, то даже и с приобретениями. Это прекрасный период для новых начинаний на карьерном поприще, а вот с изменениями в личной жизни лучше пока не торопиться.
Рыбы, Стрельцы, Тельцы должны быть к себе особенно внимательными, в том числе к сфере здоровья. Самое время попробовать отказаться от вредных привычек и обзавестись привычками полезными.
Козероги, Скорпионы и Львы должны быть начеку в том, что касается личной жизни. Сплеча рубить не следует, однако отношения можно проанализировать — появится возможность понять, какие в них есть проблемы и острые углы.
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