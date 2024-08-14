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Posted 14 августа, 14:07

Published 14 августа, 14:07

Modified 10 сентября, 05:36

Updated 10 сентября, 05:36

Голубая Луна всему виной: какие изменения ждут нас 19 августа

Голубая Луна всему виной: какие изменения ждут нас 19 августа

14 августа 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney
Голубая Луна всему виной: какие изменения ждут нас 19 августа
19 августа, в период ретроградного Меркурия, нас ждет еще одно астрологическое событие: редкое Суперлуние. Рассказываем, как оно повлияет на нашу жизнь, в чем следует соблюдать осторожность.

Что такое Голубая Луна в Водолее

В этот день Луна приближается к Земле на минимальное расстояние, и одновременно с этим наступает полнолуние. Так что видимость Луны становится лучше. Кроме того, она становится более яркой и кажется голубоватой. Именно поэтому ее и называют голубой.

Луна приближается к Земле на минимальное расстояние, и одновременно с этим наступает полнолуние.Луна приближается к Земле на минимальное расстояние, и одновременно с этим наступает полнолуние.
Луна приближается к Земле на минимальное расстояние, и одновременно с этим наступает полнолуние.. Фото: Изображение Midjourney

Позитивные изменения

В этом году свой отпечаток на период Голубой Луны накладывает ретроградный Меркурий — он идет ко Льву от Девы. Кроме того, велико будет влияние и Водолея. Чем это обернется? В первую очередь проснувшейся тягой к мистическим темам и к творчеству.

Если в период Голубой Луны вас посетит вдохновение, прогонять его не стоит, однако все идеи стоит оценивать максимально трезво — особенно те, которые подразумевают финансовые затраты и вложения. Это тот самый случай, когда нужно думать дважды.

Если в период Голубой Луны вас посетит вдохновение, прогонять его не стоит, но все идеи стоит оценивать трезво — особенно те, которые подразумевают финансовые затратыЕсли в период Голубой Луны вас посетит вдохновение, прогонять его не стоит, но все идеи стоит оценивать трезво — особенно те, которые подразумевают финансовые затраты
Если в период Голубой Луны вас посетит вдохновение, прогонять его не стоит, но все идеи стоит оценивать трезво — особенно те, которые подразумевают финансовые затраты. Фото: Изображение Midjourney

Опасные моменты

В период редкого Суперлуния не рекомендуется принимать быстрые решения, мыслить спонтанно. Велика вероятность, что последствия таких решений не самым благоприятным образом отразятся на вашем благосостоянии и даже на здоровье. Стоит быть более разборчивыми в общении, с опаской относиться к новым знакомствам.

В период редкого Суперлуния стоит быть более разборчивыми в общении, с опаской относиться к новым знакомствамВ период редкого Суперлуния стоит быть более разборчивыми в общении, с опаской относиться к новым знакомствам
В период редкого Суперлуния стоит быть более разборчивыми в общении, с опаской относиться к новым знакомствам. Фото: Изображение Midjourney

Не исключено, что в этот период нам будет свойственна особая эмоциональность. Многие из нас начнут корить себя за ошибки прошлого, вспоминать былые промахи. Зацикливаться на таких мыслях не стоит, а энергию лучше направлять в мирное, конструктивное, творческое и созидательное русло. Тем более что Водолей к этому благоволит.

В период Суперлуния энергию лучше направлять в мирное, конструктивное, творческое и созидательное руслоВ период Суперлуния энергию лучше направлять в мирное, конструктивное, творческое и созидательное русло
В период Суперлуния энергию лучше направлять в мирное, конструктивное, творческое и созидательное русло. Фото: Изображение Midjourney

Как Голубая Луна повлияет на разные знаки зодиака

Суперлуние — комфортный период для Овнов, Дев, Раков, а также Водолеев, Весов и Козерогов. На них Голубая Луна не окажет негативного влияния, и непростой период они смогут пройти практически без потерь, а если повезет, то даже и с приобретениями. Это прекрасный период для новых начинаний на карьерном поприще, а вот с изменениями в личной жизни лучше пока не торопиться.

Суперлуние — это прекрасный период для новых начинаний на карьерном поприщеСуперлуние — это прекрасный период для новых начинаний на карьерном поприще
Суперлуние — это прекрасный период для новых начинаний на карьерном поприще. Фото: Изображение Midjourney

Рыбы, Стрельцы, Тельцы должны быть к себе особенно внимательными, в том числе к сфере здоровья. Самое время попробовать отказаться от вредных привычек и обзавестись привычками полезными.

Рыбы, Стрельцы, Тельцы — самое время попробовать отказаться от вредных привычек и обзавестись привычками полезнымиРыбы, Стрельцы, Тельцы — самое время попробовать отказаться от вредных привычек и обзавестись привычками полезными
Рыбы, Стрельцы, Тельцы — самое время попробовать отказаться от вредных привычек и обзавестись привычками полезными. Фото: Изображение Midjourney

Козероги, Скорпионы и Львы должны быть начеку в том, что касается личной жизни. Сплеча рубить не следует, однако отношения можно проанализировать — появится возможность понять, какие в них есть проблемы и острые углы.

Козероги, Скорпионы и Львы должны быть начеку в том, что касается личной жизниКозероги, Скорпионы и Львы должны быть начеку в том, что касается личной жизни
Козероги, Скорпионы и Львы должны быть начеку в том, что касается личной жизни. Фото: Изображение Midjourney
#Мария Казак#Общество#Гороскоп#Астрология#Все материалы авторов#Астропрогноз
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