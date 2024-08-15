«Голубая Луна» 19 августа 2024 года: чем опасна и что принесет знакам зодиака

Posted 15 августа, 08:37
Published 15 августа, 08:37
Modified 10 сентября, 05:37
Updated 10 сентября, 05:37
Благоприятное время для Овнов для достижения успеха в проектах, требующих креативности, творческого потенциала, оригинальности. Предоставьте себе свободу для экспериментов и смелых решений.
В отношениях с близкими будьте осторожны — не критикуйте и будьте мягче.
Вас может мучить бессонница. В полнолуние под угрозой будет ваше финансовое благополучие, поэтому постарайтесь воздержаться от трат.
Займитесь жилищными вопросами: покупкой жилья или мебели, ремонтом. Самое благоприятное время сделать дом более уютным и комфортным.
Вы сможете проявить свои коммуникативные способности, наладить новые отношения и связи. Но могут помешать ваши легкомыслие и беспечность.
Будьте осторожны со словами — необдуманные формулировки могут навредить.
Для Раков открываются новые горизонты, вам будет сопутствовать успех в финансовых делах. Но не увлекайтесь — берегите ресурсы. Необдуманные траты, рискованные инвестиции, азартные игры могут подорвать ваше финансовое благополучие.
Львам нужно пересмотреть свое отношение к близким, поменять взгляд на окружающих. Полнолуние может подсветить ваши главные проблемы и указать, что мешает перейти на новый этап.
Не переоценивайте свои возможности. Найдите время для отдыха.
Вы переживете полнолуние с минимальными потерями. Используйте это время для саморазвития и работы над собой. Но не будьте сильно самокритичны, иначе недолго уйти в депрессию.
Отличный период для Весов, чтобы наконец уделить время собственным интересам. Общайтесь с друзьями, посещайте мероприятия — заряжайтесь энергией для новых стартов.
Скорпионам нужно быть внимательными в любовных и семейных отношениях — полнолуние может их обострить.
Зато появится шанс проявить себя в профессиональной сфере. Но остерегайтесь промахов — любые ошибки будут замечены и озвучены.
Вы можете почувствовать легкое недомогание и апатию. Это ненадолго. Вселенная просто дает вам время отдохнуть и набраться сил.
Лучше отправиться в путешествие — новые эмоции и приятные переживания помогут вам пережить полнолуние.
Время поработать над своими комплексами и страхами. В полнолуние вы можете ощутить беспокойство и тревогу. Преодолейте себя, научитесь справляться со своими внутренними тараканами. Вам поможет природная честность и открытость.
Полнолуние в Водолее — это ваше время. Вы сможете укрепить партнерские отношения, обрести гармонию и наладить отношения с близкими. Успех будет сопутствовать вам на любовном фронте и на профессиональном поприще.
Рыбы в полнолуние могут ощутить неосознанную тоску, желание поплакать над романтическим сериалом и пожалеть себя.
Постарайтесь избегать стрессов и перегрузок. Уделите внимание режиму дня и здоровью.
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