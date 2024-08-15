newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа, 08:37

Published 15 августа, 08:37

Modified 10 сентября, 05:37

Updated 10 сентября, 05:37

«Голубая Луна» 19 августа 2024 года: чем опасна и что принесет знакам зодиака

«Голубая Луна» 19 августа 2024 года: чем опасна и что принесет знакам зодиака

15 августа 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney
«Голубая Луна» 19 августа 2024 года: чем опасна и что принесет знакам зодиака
Аномальное суперлуние 19 августа 2024 года обладает мощной энергетикой. «Голубая Луна» повлияет на все знаки зодиака. Что нужно сделать, чтобы избежать несчастий и направить энергию Луны в нужное русло?

Овны

Благоприятное время для Овнов для достижения успеха в проектах, требующих креативности, творческого потенциала, оригинальности. Предоставьте себе свободу для экспериментов и смелых решений.

В отношениях с близкими будьте осторожны — не критикуйте и будьте мягче.

Благоприятное время для Овнов для достижения успеха в проектах, требующих креативности, творческого потенциала, оригинальностиБлагоприятное время для Овнов для достижения успеха в проектах, требующих креативности, творческого потенциала, оригинальности
Благоприятное время для Овнов для достижения успеха в проектах, требующих креативности, творческого потенциала, оригинальности. Фото: Изображение Midjourney

Тельцы

Вас может мучить бессонница. В полнолуние под угрозой будет ваше финансовое благополучие, поэтому постарайтесь воздержаться от трат.

Займитесь жилищными вопросами: покупкой жилья или мебели, ремонтом. Самое благоприятное время сделать дом более уютным и комфортным.

В полнолуние под угрозой будет ваше финансовое благополучие, поэтому постарайтесь воздержаться от тратВ полнолуние под угрозой будет ваше финансовое благополучие, поэтому постарайтесь воздержаться от трат
В полнолуние под угрозой будет ваше финансовое благополучие, поэтому постарайтесь воздержаться от трат. Фото: Изображение Midjourney

Близнецы

Вы сможете проявить свои коммуникативные способности, наладить новые отношения и связи. Но могут помешать ваши легкомыслие и беспечность.

Будьте осторожны со словами — необдуманные формулировки могут навредить.

Вы сможете проявить свои коммуникативные способности, наладить новые отношения и связиВы сможете проявить свои коммуникативные способности, наладить новые отношения и связи
Вы сможете проявить свои коммуникативные способности, наладить новые отношения и связи. Фото: Изображение Midjourney

Раки

Для Раков открываются новые горизонты, вам будет сопутствовать успех в финансовых делах. Но не увлекайтесь — берегите ресурсы. Необдуманные траты, рискованные инвестиции, азартные игры могут подорвать ваше финансовое благополучие.

Для Раков открываются новые горизонты, вам будет сопутствовать успех в финансовых делахДля Раков открываются новые горизонты, вам будет сопутствовать успех в финансовых делах
Для Раков открываются новые горизонты, вам будет сопутствовать успех в финансовых делах. Фото: Изображение Midjourney

Львы

Львам нужно пересмотреть свое отношение к близким, поменять взгляд на окружающих. Полнолуние может подсветить ваши главные проблемы и указать, что мешает перейти на новый этап.

Не переоценивайте свои возможности. Найдите время для отдыха.

Львам нужно пересмотреть свое отношение к близким, поменять взгляд на окружающихЛьвам нужно пересмотреть свое отношение к близким, поменять взгляд на окружающих
Львам нужно пересмотреть свое отношение к близким, поменять взгляд на окружающих. Фото: Изображение Midjourney

Девы

Вы переживете полнолуние с минимальными потерями. Используйте это время для саморазвития и работы над собой. Но не будьте сильно самокритичны, иначе недолго уйти в депрессию.

Используйте это время для саморазвития и работы над собойИспользуйте это время для саморазвития и работы над собой
Используйте это время для саморазвития и работы над собой. Фото: Изображение Midjourney

Весы

Отличный период для Весов, чтобы наконец уделить время собственным интересам. Общайтесь с друзьями, посещайте мероприятия — заряжайтесь энергией для новых стартов.

Отличный период для Весов, чтобы наконец уделить время собственным интересамОтличный период для Весов, чтобы наконец уделить время собственным интересам
Отличный период для Весов, чтобы наконец уделить время собственным интересам. Фото: Изображение Midjourney

Скорпионы

Скорпионам нужно быть внимательными в любовных и семейных отношениях — полнолуние может их обострить.

Зато появится шанс проявить себя в профессиональной сфере. Но остерегайтесь промахов — любые ошибки будут замечены и озвучены.

Скорпионам нужно быть внимательными в любовных и семейных отношениях — полнолуние может их обостритьСкорпионам нужно быть внимательными в любовных и семейных отношениях — полнолуние может их обострить
Скорпионам нужно быть внимательными в любовных и семейных отношениях — полнолуние может их обострить. Фото: Изображение Midjourney

Стрельцы

Вы можете почувствовать легкое недомогание и апатию. Это ненадолго. Вселенная просто дает вам время отдохнуть и набраться сил.

Лучше отправиться в путешествие — новые эмоции и приятные переживания помогут вам пережить полнолуние.

Лучше отправиться в путешествие — новые эмоции и приятные переживания помогут вам пережить полнолуниеЛучше отправиться в путешествие — новые эмоции и приятные переживания помогут вам пережить полнолуние
Лучше отправиться в путешествие — новые эмоции и приятные переживания помогут вам пережить полнолуние. Фото: Изображение Midjourney

Козероги

Время поработать над своими комплексами и страхами. В полнолуние вы можете ощутить беспокойство и тревогу. Преодолейте себя, научитесь справляться со своими внутренними тараканами. Вам поможет природная честность и открытость.

Преодолейте себя, научитесь справляться со своими внутренними тараканамиПреодолейте себя, научитесь справляться со своими внутренними тараканами
Преодолейте себя, научитесь справляться со своими внутренними тараканами. Фото: Изображение Midjourney

Водолеи

Полнолуние в Водолее — это ваше время. Вы сможете укрепить партнерские отношения, обрести гармонию и наладить отношения с близкими. Успех будет сопутствовать вам на любовном фронте и на профессиональном поприще.

Вы сможете укрепить партнерские отношения, обрести гармонию и наладить отношения с близкимиВы сможете укрепить партнерские отношения, обрести гармонию и наладить отношения с близкими
Вы сможете укрепить партнерские отношения, обрести гармонию и наладить отношения с близкими. Фото: Изображение Midjourney

Рыбы

Рыбы в полнолуние могут ощутить неосознанную тоску, желание поплакать над романтическим сериалом и пожалеть себя.

Постарайтесь избегать стрессов и перегрузок. Уделите внимание режиму дня и здоровью.

Рыбы в полнолуние могут ощутить неосознанную тоску, желание поплакать над романтическим сериалом и пожалеть себяРыбы в полнолуние могут ощутить неосознанную тоску, желание поплакать над романтическим сериалом и пожалеть себя
Рыбы в полнолуние могут ощутить неосознанную тоску, желание поплакать над романтическим сериалом и пожалеть себя. Фото: Изображение Midjourney
Читайте также:
Голубая Луна всему виной: какие изменения ждут нас 19 августаРыбы — упертые, Львы — высокомерные: слабые стороны знаков зодиака5 знаков китайского зодиака, которым повезет в любви в 2024 году
#Екатерина Непомнящая#Общество#Гороскоп#Астрология#Все материалы авторов#Астропрогноз
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика