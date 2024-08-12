Рыбы — упертые, Львы — высокомерные: слабые стороны знаков зодиака

Posted 12 августа, 13:07
Published 12 августа, 13:07
Modified 10 сентября, 05:25
Updated 10 сентября, 05:25
Они всегда должны быть в центре внимания, руководить, вдохновлять, задавать тренды. А если этого не происходит, то Овны страшно обижаются и замыкаются в себе. Они болезненно реагируют на критику и болезненно переживают потерю популярности.
Если есть возможность полениться, то они ее не упустят, даже в ущерб собственному благополучию и интересам окружающих. Правда, астрологи полагают, что Тельцами движет не лень, а страх совершить ошибку и сделать что-то не идеально.
Очень общительным Близнецам трудно держать язык за зубами. Они запросто могут разболтать вашу тайну, но вовсе не со зла. Легкомысленность Близнецов позволяет им забыть, что это тайна, а не просто рассказанная за чашечкой кофе история.
Чрезвычайно тонкие натуры, очень нерешительные и неуверенные в себе, они воспринимают всё близко к сердцу. Случайно сказанное слово и любую услышанную фразу они принимают на свой счет. Они могут не понять шутки и очень обижаются.
Ими можно лишь восторгаться. Никакой критики и пренебрежения — только восхищение и поклонение. Львы никогда не признают своих ошибок, зато придирчивы к другим.
Педантичность, щепетильность, внимание к мелочам, въедливость делает их просто невыносимыми. Если не всё идеально, с точки зрения Девы, то она обязательно вам на это укажет. Иногда даже не слишком вежливо.
Они склонны излишне всё драматизировать и из-за этого постоянно стрессуют. Весы страшно нерешительны и постоянно расстраиваются по пустякам, везде видя только негативный сценарий.
У Скорпионов уйма комплексов и страхов, что делает их подозрительными и придирчивыми по отношению к другим людям. Из-за этого они не доверяют людям — им проще поверить, что их окружают враги, чем принять искренние и добрые отношения.
Их поступки и слова из разряда — «сначала сделаю, потом подумаю». Их излишняя прямолинейность и импульсивность часто отталкивают окружающих. Хотя сами Стрельцы вовсе не желают обидеть окружающих.
Они скрывают свои эмоции, поэтому часто воспринимаются окружающими как холодные и черствые люди. Козерогам сложно казаться дружелюбными и открытыми, особенно если вы им действительно не нравитесь.
Для них есть только «черное» и «белое», и не пытайтесь доказать обратное. Это мешает им жить в обществе, далеком от идеала. Из-за этого они иногда становятся замкнутыми и избегают общества людей.
Если Рыбы что-то вобьют себе в голову, то переубедить их просто невозможно. Даже если они в глубине души понимают, что не правы. А еще они чрезвычайно эмоциональны и любят все преувеличивать и драматизировать.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14