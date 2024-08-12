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Posted 12 августа, 13:07

Published 12 августа, 13:07

Modified 10 сентября, 05:25

Updated 10 сентября, 05:25

Слабые стороны знаков зодиака — проверь себя

Рыбы — упертые, Львы — высокомерные: слабые стороны знаков зодиака

12 августа 2024, 13:07
Фото: Изображение Midjourney
Слабые стороны знаков зодиака — проверь себя
Никто не идеален. И это подтверждают звезды, которые наделяют каждый знак зодиака теми или иными достоинствами и недостатками. Расскажем, какие отрицательные черты присущи знакам зодиака.

Овен — «пуп земли»

Они всегда должны быть в центре внимания, руководить, вдохновлять, задавать тренды. А если этого не происходит, то Овны страшно обижаются и замыкаются в себе. Они болезненно реагируют на критику и болезненно переживают потерю популярности.

Овны всегда должны быть в центре внимания, руководить, вдохновлять, задавать трендыОвны всегда должны быть в центре внимания, руководить, вдохновлять, задавать тренды
Овны всегда должны быть в центре внимания, руководить, вдохновлять, задавать тренды. Фото: Изображение Midjourney

Телец — ленивый

Если есть возможность полениться, то они ее не упустят, даже в ущерб собственному благополучию и интересам окружающих. Правда, астрологи полагают, что Тельцами движет не лень, а страх совершить ошибку и сделать что-то не идеально.

Если есть возможность полениться, то тельцы ее не упустятЕсли есть возможность полениться, то тельцы ее не упустят
Если есть возможность полениться, то тельцы ее не упустят. Фото: Изображение Midjourney

Близнец — болтливый

Очень общительным Близнецам трудно держать язык за зубами. Они запросто могут разболтать вашу тайну, но вовсе не со зла. Легкомысленность Близнецов позволяет им забыть, что это тайна, а не просто рассказанная за чашечкой кофе история.

Очень общительным Близнецам трудно держать язык за зубамиОчень общительным Близнецам трудно держать язык за зубами
Очень общительным Близнецам трудно держать язык за зубами. Фото: Изображение Midjourney

Рак — обидчивый

Чрезвычайно тонкие натуры, очень нерешительные и неуверенные в себе, они воспринимают всё близко к сердцу. Случайно сказанное слово и любую услышанную фразу они принимают на свой счет. Они могут не понять шутки и очень обижаются.

Люди-раки чрезвычайно тонкие натуры, очень нерешительные и неуверенные в себе, они воспринимают всё близко к сердцуЛюди-раки чрезвычайно тонкие натуры, очень нерешительные и неуверенные в себе, они воспринимают всё близко к сердцу
Люди-раки чрезвычайно тонкие натуры, очень нерешительные и неуверенные в себе, они воспринимают всё близко к сердцу. Фото: Изображение Midjourney

Лев — высокомерный

Ими можно лишь восторгаться. Никакой критики и пренебрежения — только восхищение и поклонение. Львы никогда не признают своих ошибок, зато придирчивы к другим.

Львы никогда не признают своих ошибок, зато придирчивы к другимЛьвы никогда не признают своих ошибок, зато придирчивы к другим
Львы никогда не признают своих ошибок, зато придирчивы к другим. Фото: Изображение Midjourney

Дева — вечный критик

Педантичность, щепетильность, внимание к мелочам, въедливость делает их просто невыносимыми. Если не всё идеально, с точки зрения Девы, то она обязательно вам на это укажет. Иногда даже не слишком вежливо.

Педантичность, щепетильность, внимание к мелочам, въедливость делает дев просто невыносимыми.Педантичность, щепетильность, внимание к мелочам, въедливость делает дев просто невыносимыми.
Педантичность, щепетильность, внимание к мелочам, въедливость делает дев просто невыносимыми.. Фото: Изображение Midjourney

Весы — короли трагедии

Они склонны излишне всё драматизировать и из-за этого постоянно стрессуют. Весы страшно нерешительны и постоянно расстраиваются по пустякам, везде видя только негативный сценарий.

Весы склонны излишне всё драматизировать и из-за этого постоянно стрессуютВесы склонны излишне всё драматизировать и из-за этого постоянно стрессуют
Весы склонны излишне всё драматизировать и из-за этого постоянно стрессуют. Фото: Изображение Midjourney

Скорпион — подозрительный

У Скорпионов уйма комплексов и страхов, что делает их подозрительными и придирчивыми по отношению к другим людям. Из-за этого они не доверяют людям — им проще поверить, что их окружают враги, чем принять искренние и добрые отношения.

У Скорпионов уйма комплексов и страхов, что делает их подозрительными и придирчивыми по отношению к другим людямУ Скорпионов уйма комплексов и страхов, что делает их подозрительными и придирчивыми по отношению к другим людям
У Скорпионов уйма комплексов и страхов, что делает их подозрительными и придирчивыми по отношению к другим людям. Фото: Изображение Midjourney

Стрелец — импульсивный

Их поступки и слова из разряда — «сначала сделаю, потом подумаю». Их излишняя прямолинейность и импульсивность часто отталкивают окружающих. Хотя сами Стрельцы вовсе не желают обидеть окружающих.

Излишняя прямолинейность и импульсивность стрельцов часто отталкивают окружающихИзлишняя прямолинейность и импульсивность стрельцов часто отталкивают окружающих
Излишняя прямолинейность и импульсивность стрельцов часто отталкивают окружающих. Фото: Изображение Midjourney

Козерог — замкнутый

Они скрывают свои эмоции, поэтому часто воспринимаются окружающими как холодные и черствые люди. Козерогам сложно казаться дружелюбными и открытыми, особенно если вы им действительно не нравитесь.

Они скрывают свои эмоции, поэтому часто воспринимаются окружающими как холодные и черствые людиОни скрывают свои эмоции, поэтому часто воспринимаются окружающими как холодные и черствые люди
Они скрывают свои эмоции, поэтому часто воспринимаются окружающими как холодные и черствые люди. Фото: Изображение Midjourney

Водолей — максималист

Для них есть только «черное» и «белое», и не пытайтесь доказать обратное. Это мешает им жить в обществе, далеком от идеала. Из-за этого они иногда становятся замкнутыми и избегают общества людей.

Для водолеев есть только «черное» и «белое», и не пытайтесь доказать обратное.Для водолеев есть только «черное» и «белое», и не пытайтесь доказать обратное.
Для водолеев есть только «черное» и «белое», и не пытайтесь доказать обратное.. Фото: Изображение Midjourney

Рыбы — упертые

Если Рыбы что-то вобьют себе в голову, то переубедить их просто невозможно. Даже если они в глубине души понимают, что не правы. А еще они чрезвычайно эмоциональны и любят все преувеличивать и драматизировать.

Если Рыбы что-то вобьют себе в голову, то переубедить их просто невозможноЕсли Рыбы что-то вобьют себе в голову, то переубедить их просто невозможно
Если Рыбы что-то вобьют себе в голову, то переубедить их просто невозможно. Фото: Изображение Midjourney
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#Екатерина Непомнящая#Общество#Знаки Зодиака#Гороскоп#Астрология#Все материалы авторов#Характеристики знаков
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