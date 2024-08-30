Ретроградный Уран — как он будет влиять на нашу жизнь с сентября 2024 года

В период ретроградного Урана в центре внимания — представители знака зодиака Водолей. В этот период они будут чувствовать себя особенно комфортно, и именно им следует решаться на яркие и смелые перемены. Аналогичным образом ситуация будет складываться в жизни Рыб, Весов и Близнецов. Не исключено, что представители этих знаков начнут с кем-либо серьезные отношения или решатся на смену работы.