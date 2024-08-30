Ретроградный Уран — как он будет влиять на нашу жизнь с сентября 2024 года

Posted 30 августа, 10:18
Published 30 августа, 10:18
Modified 10 сентября, 06:36
Updated 10 сентября, 06:36
1 сентября 2024 года начнется период ретроградного Урана, который продлится довольно долго — до следующего 2025 года, 30 января.
От ретроградного Меркурия Уран отличается тем, что это период, подходящий для действий. Планировать перемены можно и даже нужно. В этот период многие из нас ощутят свою независимость, начнут думать о переезде, смене работы.
Все, что в период ретроградного Меркурия в 2024 году имело вид планов, можно начинать воплощать в период ретроградного Урана. И обстоятельства будут складываться самым благоприятным образом.
Чего не следует делать, так это оглядываться назад, вспоминать ошибки прошлого и концентрироваться на них. Если в период ретроградного Урана все уроки судьбы были усвоены, возможен только один вариант — движение вперед.
В период ретроградного Урана с 1 сентября 2024 года следует быть как можно более осторожными в финансовых вопросах. Да, крупные перемены требуют трат, однако распоряжаться деньгами нужно рационально. Стоит пользоваться любой возможностью сэкономить, а вот от кредитов лучше отказаться.
Стоит с вниманием относиться к тому, что говорят другие люди, и не верить им на слово. Есть риск того, что окружающие будут предлагать участие в сомнительных проектах или вести себя таким образом, что неудобные ситуации начнут возникать одна за другой.
В период ретроградного Урана в центре внимания — представители знака зодиака Водолей. В этот период они будут чувствовать себя особенно комфортно, и именно им следует решаться на яркие и смелые перемены. Аналогичным образом ситуация будет складываться в жизни Рыб, Весов и Близнецов. Не исключено, что представители этих знаков начнут с кем-либо серьезные отношения или решатся на смену работы.
Тельцы, Стрельцы и Овны в период ретроградного Урана то и дело будут оглядываться назад. Им следует сконцентрироваться на настоящем и будущем, устремить свои силы туда.
Девы, Львы и Раки с сентября 2024 года будут ощущать меланхолию, и это доставит немало беспокойства их близким людям. Важно помнить, что Уран благоволит к любой активности, поэтому к ней придется себя принуждать. Можно и нужно добавлять в жизнь физическую активность, встречаться с близкими и друзьями.
Козерогов и Скорпионов ретроградный Уран практически не затронет и не доставит им никаких беспокойств. Им не придется кардинально менять планы. Все, что можно посоветовать, — бережно относиться к деньгам и к новым знакомствам.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14