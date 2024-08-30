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Posted 30 августа, 10:18

Published 30 августа, 10:18

Modified 10 сентября, 06:36

Updated 10 сентября, 06:36

Ретроградный Уран — как он будет влиять на нашу жизнь с сентября 2024 года

Ретроградный Уран — как он будет влиять на нашу жизнь с сентября 2024 года

30 августа 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
Ретроградный Уран — как он будет влиять на нашу жизнь с сентября 2024 года
Не успели мы выдохнуть после продолжительного периода ретроградного Меркурия, как ему на смену уже готовится прийти ретроградный Уран. Когда начинается ретроградный Уран в сентябре 2024 года, чем он опасен, каких сюрпризов от него ждать?

Когда начнется ретроградный Уран в 2024 году

1 сентября 2024 года начнется период ретроградного Урана, который продлится довольно долго — до следующего 2025 года, 30 января.

Приятные сюрпризы ретроградного Урана

От ретроградного Меркурия Уран отличается тем, что это период, подходящий для действий. Планировать перемены можно и даже нужно. В этот период многие из нас ощутят свою независимость, начнут думать о переезде, смене работы.

Все, что в период ретроградного Меркурия в 2024 году имело вид планов, можно начинать воплощать в период ретроградного Урана. И обстоятельства будут складываться самым благоприятным образом.

Чего не следует делать, так это оглядываться назад, вспоминать ошибки прошлого и концентрироваться на них. Если в период ретроградного Урана все уроки судьбы были усвоены, возможен только один вариант — движение вперед.

В этот период многие из нас ощутят свою независимость, начнут думать о переезде, смене работыВ этот период многие из нас ощутят свою независимость, начнут думать о переезде, смене работы
В этот период многие из нас ощутят свою независимость, начнут думать о переезде, смене работы. Фото: Изображение Midjourney

Опасности ретроградного Урана в 2024 году

В период ретроградного Урана с 1 сентября 2024 года следует быть как можно более осторожными в финансовых вопросах. Да, крупные перемены требуют трат, однако распоряжаться деньгами нужно рационально. Стоит пользоваться любой возможностью сэкономить, а вот от кредитов лучше отказаться.

Стоит с вниманием относиться к тому, что говорят другие люди, и не верить им на слово. Есть риск того, что окружающие будут предлагать участие в сомнительных проектах или вести себя таким образом, что неудобные ситуации начнут возникать одна за другой.

Стоит с вниманием относиться к тому, что говорят другие люди, и не верить им на словоСтоит с вниманием относиться к тому, что говорят другие люди, и не верить им на слово
Стоит с вниманием относиться к тому, что говорят другие люди, и не верить им на слово. Фото: Изображение Midjourney

Ретроградный Уран с 1 сентября 2024 и знаки зодиака

В период ретроградного Урана в центре внимания — представители знака зодиака Водолей. В этот период они будут чувствовать себя особенно комфортно, и именно им следует решаться на яркие и смелые перемены. Аналогичным образом ситуация будет складываться в жизни Рыб, Весов и Близнецов. Не исключено, что представители этих знаков начнут с кем-либо серьезные отношения или решатся на смену работы.

Тельцы, Стрельцы и Овны в период ретроградного Урана то и дело будут оглядываться назад. Им следует сконцентрироваться на настоящем и будущем, устремить свои силы туда.

Следует сконцентрироваться на настоящем и будущем, устремить свои силы тудаСледует сконцентрироваться на настоящем и будущем, устремить свои силы туда
Следует сконцентрироваться на настоящем и будущем, устремить свои силы туда. Фото: Изображение Midjourney

Девы, Львы и Раки с сентября 2024 года будут ощущать меланхолию, и это доставит немало беспокойства их близким людям. Важно помнить, что Уран благоволит к любой активности, поэтому к ней придется себя принуждать. Можно и нужно добавлять в жизнь физическую активность, встречаться с близкими и друзьями.

Козерогов и Скорпионов ретроградный Уран практически не затронет и не доставит им никаких беспокойств. Им не придется кардинально менять планы. Все, что можно посоветовать, — бережно относиться к деньгам и к новым знакомствам.

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