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Posted 10 сентября, 10:28

Published 10 сентября, 10:28

Modified 10 сентября, 10:32

Updated 10 сентября, 10:32

Модный гороскоп: какой стиль вам подходит по знаку зодиака

Модный гороскоп: какой стиль вам подходит по знаку зодиака

10 сентября 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
Модный гороскоп: какой стиль вам подходит по знаку зодиака
Смелые наряды из вечеринок в стиле «Великого Гэтсби» или утонченная скромность XIX века? Стиль какой эпохи подходит каждому знаку зодиаку и в какой одежде вы будете смотреться гармонично, читайте в данном материале.

Овны

Элегантный, женственный, романтичный стиль, придуманный Кристианом Диором в 1947 году, идеально подходит Овнам. Пышная юбка, топ по фигуре, длинные перчатки, открытые плечи — образ роскоши и красоты New Look.

Элегантный, женственный, романтичный стиль, придуманный Кристианом Диором в 1947 году, идеально подходит ОвнамЭлегантный, женственный, романтичный стиль, придуманный Кристианом Диором в 1947 году, идеально подходит Овнам
Элегантный, женственный, романтичный стиль, придуманный Кристианом Диором в 1947 году, идеально подходит Овнам. Фото: Изображение Midjourney

Тельцы

Вы обожаете все удовольствия мира и открыто наслаждаетесь жизнью. Добро пожаловать в ревущие 1920-е! Вам подойдут удобные платья в стиле вечеринок «Великого Гэтсби».

Вы обожаете все удовольствия мира и открыто наслаждаетесь жизньюВы обожаете все удовольствия мира и открыто наслаждаетесь жизнью
Вы обожаете все удовольствия мира и открыто наслаждаетесь жизнью. Фото: Изображение Midjourney

Близнецы

Ваше переменчивое настроение и склонность к авантюрам отлично отражает стиль 2010-х. То самое время противоположностей, где стали смело сочетать лосины с каблуками, офисные брюки с кедами и длинные платья с грубыми ботинками.

Ваше переменчивое настроение и склонность к авантюрам отлично отражает стиль 2010-хВаше переменчивое настроение и склонность к авантюрам отлично отражает стиль 2010-х
Ваше переменчивое настроение и склонность к авантюрам отлично отражает стиль 2010-х. Фото: Изображение Midjourney

Раки

Ваша тонкая душевная организация и склонность к романтике пришлась бы ко двору в начале XIX века. Подойдет стиль ампир с его легкостью и естественностью. Нежное платье прямого кроя с завышенной талией и рукавами-фонариками отлично впишется в ваш гардероб.

Ваша тонкая душевная организация и склонность к романтике пришлась бы ко двору в начале XIX векаВаша тонкая душевная организация и склонность к романтике пришлась бы ко двору в начале XIX века
Ваша тонкая душевная организация и склонность к романтике пришлась бы ко двору в начале XIX века. Фото: Изображение Midjourney

Львы

Вы любите блистать и поражать окружающих своей эпатажностью. Поэтому вы отлично бы вписались в эпоху гламурных нулевых. Воплощайте смелые и дерзкие образы — джинсы с низкой посадкой, мини-юбку и босоножки со стразами.

Вы любите блистать и поражать окружающих своей эпатажностьюВы любите блистать и поражать окружающих своей эпатажностью
Вы любите блистать и поражать окружающих своей эпатажностью. Фото: Изображение Midjourney

Девы

Порядок, практичность, перфекционизм — всё это находит отражение в футуристичных 1960-х. Кстати, в нынешнем сезоне это модный тренд. Лаконичные топы, узкие брюки, юбки мини и миди очень легки, но в то же время подчеркивают женскую сексуальность.

Порядок, практичность, перфекционизм — всё это находит отражение в футуристичных 1960-хПорядок, практичность, перфекционизм — всё это находит отражение в футуристичных 1960-х
Порядок, практичность, перфекционизм — всё это находит отражение в футуристичных 1960-х. Фото: Изображение Midjourney

Весы

Весам всегда было сложно определиться с выбором. Поэтому стиль начала 2020-х как раз для них. Неопределенность стиля, микс разных направлений, сочетание несочетаемого — всё, как любят Весы.

Весам всегда было сложно определиться с выбором. Поэтому стиль начала 2020-х как раз для нихВесам всегда было сложно определиться с выбором. Поэтому стиль начала 2020-х как раз для них
Весам всегда было сложно определиться с выбором. Поэтому стиль начала 2020-х как раз для них. Фото: Изображение Midjourney

Скорпионы

Бунтари по натуре Скорпионы с удовольствием примерили бы на себя стиль демократичных 1910-х. Это эффектная, уверенная в себе женщина, готовая строить новый мир. Свободные платья, бретельки вместо длинных рукавов, дерзкий макияж.

Бунтари по натуре Скорпионы с удовольствием примерили бы на себя стиль демократичных 1910-хБунтари по натуре Скорпионы с удовольствием примерили бы на себя стиль демократичных 1910-х
Бунтари по натуре Скорпионы с удовольствием примерили бы на себя стиль демократичных 1910-х. Фото: krasavica.info

Стрельцы

Вы не стремитесь никому ничего доказывать — мир должен принимать вас такими, как вы есть. Вы бы прекрасно чувствовали себя в эпохе свободных 90-х. Никаких ограничений и правил — любой лук вам к лицу.

Вы не стремитесь никому ничего доказывать — мир должен принимать вас такими, как вы естьВы не стремитесь никому ничего доказывать — мир должен принимать вас такими, как вы есть
Вы не стремитесь никому ничего доказывать — мир должен принимать вас такими, как вы есть. Фото: Изображение Midjourney

Козероги

Практичность и комфортность — ваш конек, но вы не забываете и об эффектности нарядов. Это стиль революционных 1930-х — неброская роскошь, сдержанная элегантность и вызов всему миру.

Практичность и комфортность — ваш конек, но вы не забываете и об эффектности нарядовПрактичность и комфортность — ваш конек, но вы не забываете и об эффектности нарядов
Практичность и комфортность — ваш конек, но вы не забываете и об эффектности нарядов. Фото: Изображение Midjourney

Водолеи

Свободолюбивые и яркие Водолеи просто воплощение эпохи «диско». Именно вам больше всего подходят сетчатые майки, неоновые легинсы, узкие джинсы и акцентные серьги с броским макияжем.

Свободолюбивые и яркие Водолеи просто воплощение эпохи «диско»Свободолюбивые и яркие Водолеи просто воплощение эпохи «диско»
Свободолюбивые и яркие Водолеи просто воплощение эпохи «диско». Фото: Изображение Midjourney

Рыбы

Мечтатели и бунтари выбирают стиль хиппи 1970-х. Вы отлично смотритесь в рубахах с бахромой, брюках-клеш, «крестьянских» блузках.

Мечтатели и бунтари выбирают стиль хиппи 1970-хМечтатели и бунтари выбирают стиль хиппи 1970-х
Мечтатели и бунтари выбирают стиль хиппи 1970-х. Фото: Изображение Midjourney
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