Модный гороскоп: какой стиль вам подходит по знаку зодиака

Posted 10 сентября, 10:28
Published 10 сентября, 10:28
Modified 10 сентября, 10:32
Updated 10 сентября, 10:32
Элегантный, женственный, романтичный стиль, придуманный Кристианом Диором в 1947 году, идеально подходит Овнам. Пышная юбка, топ по фигуре, длинные перчатки, открытые плечи — образ роскоши и красоты New Look.
Вы обожаете все удовольствия мира и открыто наслаждаетесь жизнью. Добро пожаловать в ревущие 1920-е! Вам подойдут удобные платья в стиле вечеринок «Великого Гэтсби».
Ваше переменчивое настроение и склонность к авантюрам отлично отражает стиль 2010-х. То самое время противоположностей, где стали смело сочетать лосины с каблуками, офисные брюки с кедами и длинные платья с грубыми ботинками.
Ваша тонкая душевная организация и склонность к романтике пришлась бы ко двору в начале XIX века. Подойдет стиль ампир с его легкостью и естественностью. Нежное платье прямого кроя с завышенной талией и рукавами-фонариками отлично впишется в ваш гардероб.
Вы любите блистать и поражать окружающих своей эпатажностью. Поэтому вы отлично бы вписались в эпоху гламурных нулевых. Воплощайте смелые и дерзкие образы — джинсы с низкой посадкой, мини-юбку и босоножки со стразами.
Порядок, практичность, перфекционизм — всё это находит отражение в футуристичных 1960-х. Кстати, в нынешнем сезоне это модный тренд. Лаконичные топы, узкие брюки, юбки мини и миди очень легки, но в то же время подчеркивают женскую сексуальность.
Весам всегда было сложно определиться с выбором. Поэтому стиль начала 2020-х как раз для них. Неопределенность стиля, микс разных направлений, сочетание несочетаемого — всё, как любят Весы.
Бунтари по натуре Скорпионы с удовольствием примерили бы на себя стиль демократичных 1910-х. Это эффектная, уверенная в себе женщина, готовая строить новый мир. Свободные платья, бретельки вместо длинных рукавов, дерзкий макияж.
Вы не стремитесь никому ничего доказывать — мир должен принимать вас такими, как вы есть. Вы бы прекрасно чувствовали себя в эпохе свободных 90-х. Никаких ограничений и правил — любой лук вам к лицу.
Практичность и комфортность — ваш конек, но вы не забываете и об эффектности нарядов. Это стиль революционных 1930-х — неброская роскошь, сдержанная элегантность и вызов всему миру.
Свободолюбивые и яркие Водолеи просто воплощение эпохи «диско». Именно вам больше всего подходят сетчатые майки, неоновые легинсы, узкие джинсы и акцентные серьги с броским макияжем.
Мечтатели и бунтари выбирают стиль хиппи 1970-х. Вы отлично смотритесь в рубахах с бахромой, брюках-клеш, «крестьянских» блузках.
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