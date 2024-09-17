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Posted 17 сентября, 08:09

Published 17 сентября, 08:09

Modified 17 сентября, 08:09

Updated 17 сентября, 08:09

Карты Таро

Почему врут карты Таро: случаи, когда не стоит верить результатам расклада

17 сентября 2024, 08:09
Фото: 1MI
Карты Таро
Иногда неопытные тарологи сталкиваются с проблемой: колода дает неверные ответы на вопросы, а расклад не отражает текущих событий в жизни кверента (человека, на которого гадают). Разберемся, почему такое случается.

Ошибки в энергетической работе таролога

Среди распространенных ошибок в магической практике можно выделить несколько ключевых моментов:

  • колода не заряжена энергией таролога;
  • колода новая и еще не «наработана»;
  • у таролога нет «сонастройки» с колодой;
  • колода «забита» энергией предыдущих клиентов.

Тщательнее настраивайтесь на работу с картами, держите их ближе к себе и тренируйтесь отрабатывать вопросы и ответы, чтобы создать необходимую взаимосвязь. Если вы опытный таролог и часто консультируете клиентов, попробуйте провести ритуал очистки колоды от их энергии.

Новая колода первое время может давать неправильные ответыНовая колода первое время может давать неправильные ответы
Новая колода первое время может давать неправильные ответы. Фото: 1MI

Неверная трактовка ответов

Причиной неверных ответов часто служит неверное толкование значения карт. От таких ошибок не застрахованы ни новички, ни даже опытные тарологи. Расклады на таких картах простыми не назовешь: каждый аркан обладает множеством значений, а у каждого вопрошающего уникальная энергетика.

Чтобы минимизировать подобные ошибки, старайтесь глубже изучить свою колоду и продолжайте нарабатывать свой опыт в тарологии.

Иногда ошибки происходят из-за неопытности тарологаИногда ошибки происходят из-за неопытности таролога
Иногда ошибки происходят из-за неопытности таролога. Фото: 1MI

Ошибка в постановке вопроса

Чтобы получить понятный ответ, нужно задать правильно сформулированный вопрос. Если запрос нечеткий или составлен неправильно, карты «дадут сбой». К числу подобных ошибок относятся вопросы без четких временных рамок, формулировки в духе «стоит ли?» и прогнозы на период более одного года.

Иногда таролога не устраивает полученный ответ от карт, и вместо того, чтобы принять его, он начинает повторять вопрос. Это ведет к тому, что карты начинают давать ошибочную информацию, а энергетическая связь с колодой ухудшается.

Не стоит задавать один и тот же вопрос несколько раз — колода начнет «сбоить»Не стоит задавать один и тот же вопрос несколько раз — колода начнет «сбоить»
Не стоит задавать один и тот же вопрос несколько раз — колода начнет «сбоить». Фото: 1MI

Неподходящее состояние таролога

Если вы переживаете сильные эмоции, такие как тревога или депрессия, либо вы попросту сильно устали, это может стать причиной некорректного расклада. Поскольку таролог служит связующим звеном между кверентом и картами, качество ответов напрямую зависит от его внутреннего состояния.

Если вы проходите через психологически трудные или эмоциональные периоды, разумнее будет отложить расклад до более благоприятного времени.

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#Елена Гончарова#Общество#Астрология#Все материалы авторов
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