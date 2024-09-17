Почему врут карты Таро: случаи, когда не стоит верить результатам расклада

Тщательнее настраивайтесь на работу с картами, держите их ближе к себе и тренируйтесь отрабатывать вопросы и ответы, чтобы создать необходимую взаимосвязь. Если вы опытный таролог и часто консультируете клиентов, попробуйте провести ритуал очистки колоды от их энергии.