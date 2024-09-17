Ждите вещих снов и опасайтесь обмана: астролог Зараев рассказал о лунном затмении 18 сентября

«Лунное затмение пройдет в оппозиции к Солнцу в земном и прагматичном знаке Девы, — говорит астролог. — Это значит, что все карты будут вскрыты. Ось Дева — Рыбы покажет многим, что так дальше жить нельзя, надо что-то кардинально менять в жизни или в профессии. В этот период многие неожиданно для себя начнут менять давних партнеров на более динамичных и перспективных. В этот же период будут запущены многие долгоиграющие проекты. Дева — рациональный знак, и она заставит многих избавиться от иллюзий и спячки, приняв волевые решения».