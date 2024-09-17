Ждите вещих снов и опасайтесь обмана: астролог Зараев рассказал о лунном затмении 18 сентября

Posted 17 сентября, 13:37
Published 17 сентября, 13:37
Modified 17 сентября, 13:38
Updated 17 сентября, 13:38
Главное, по словам специалиста, не зацикливаться на прошлом и приготовиться впустить в свою жизнь все самое лучшее, что готовит коридор затмений.
«Лунное затмение пройдет по знаку Рыб, позже присоединится Нептун в Рыбах. У всех до предела обострится интуиция и чувствительность. У многих будет некая „затуманенность“ мышления. В этот день также велик риск обмана и самообмана», — говорит Зараев в интервью «Свободной прессе».
В этой связи не стоит совершать крупные покупки и сделки, чтобы не нарваться на риск быть обманутым. Бдительность должна стать главным качеством в этот период. Особенно чувствительные люди могут ощутить раздражительность, тревогу, депрессивное настроение, возможны слезы из-за сущей ерунды, периоды самобичевания. Кому-то в такие периоды снятся вещие сновидения, у иных вообще может нарушиться сон.
Однако у наступающего затмения есть и другая сторона.
«Лунное затмение пройдет в оппозиции к Солнцу в земном и прагматичном знаке Девы, — говорит астролог. — Это значит, что все карты будут вскрыты. Ось Дева — Рыбы покажет многим, что так дальше жить нельзя, надо что-то кардинально менять в жизни или в профессии. В этот период многие неожиданно для себя начнут менять давних партнеров на более динамичных и перспективных. В этот же период будут запущены многие долгоиграющие проекты. Дева — рациональный знак, и она заставит многих избавиться от иллюзий и спячки, приняв волевые решения».
При этом Александр Зараев все же рекомендует на воплощать глобальных планов до 2 октября, дня солнечного затмения. Именно в этот период закончится коридор затмений, и мы вступим в относительно стабильный астрологический период.
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