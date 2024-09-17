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Posted 17 сентября, 13:37

Published 17 сентября, 13:37

Modified 17 сентября, 13:38

Updated 17 сентября, 13:38

Нынешнее затмение совпадает с полнолунием

Ждите вещих снов и опасайтесь обмана: астролог Зараев рассказал о лунном затмении 18 сентября

17 сентября 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney
Нынешнее затмение совпадает с полнолунием
Грядущее лунное затмение будет весьма необычным: оно произойдет в таинственном знаке Рыб и будет ознаменовано полнолунием. Это говорит о том, что в делах не будет четкой определенности, все будет размыто, завуалировано. О том, чего ждать от ближайшего астрологического события, рассказал известный ас

Осторожность не помешает

Главное, по словам специалиста, не зацикливаться на прошлом и приготовиться впустить в свою жизнь все самое лучшее, что готовит коридор затмений.

«Лунное затмение пройдет по знаку Рыб, позже присоединится Нептун в Рыбах. У всех до предела обострится интуиция и чувствительность. У многих будет некая „затуманенность“ мышления. В этот день также велик риск обмана и самообмана», — говорит Зараев в интервью «Свободной прессе».

В этой связи не стоит совершать крупные покупки и сделки, чтобы не нарваться на риск быть обманутым. Бдительность должна стать главным качеством в этот период. Особенно чувствительные люди могут ощутить раздражительность, тревогу, депрессивное настроение, возможны слезы из-за сущей ерунды, периоды самобичевания. Кому-то в такие периоды снятся вещие сновидения, у иных вообще может нарушиться сон.

У многих людей может обостриться интуицияУ многих людей может обостриться интуиция
У многих людей может обостриться интуиция. Фото: Изображение Midjourney

Инициируйте перемены

Однако у наступающего затмения есть и другая сторона.

«Лунное затмение пройдет в оппозиции к Солнцу в земном и прагматичном знаке Девы, — говорит астролог. — Это значит, что все карты будут вскрыты. Ось Дева — Рыбы покажет многим, что так дальше жить нельзя, надо что-то кардинально менять в жизни или в профессии. В этот период многие неожиданно для себя начнут менять давних партнеров на более динамичных и перспективных. В этот же период будут запущены многие долгоиграющие проекты. Дева — рациональный знак, и она заставит многих избавиться от иллюзий и спячки, приняв волевые решения».

При этом Александр Зараев все же рекомендует на воплощать глобальных планов до 2 октября, дня солнечного затмения. Именно в этот период закончится коридор затмений, и мы вступим в относительно стабильный астрологический период.

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#Алла Хан#Общество#Астрология#Лунное затмение#Все материалы авторов
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