Гардероб для полных девушек: эти 5 осенних трендов сделают тебя ультрамодной

Брюки-палаццо, как известно, сейчас на пике популярности. Девушек plus size этот тренд тоже не обошел стороной. Стилисты советуют обязательно внедрить в гардероб этот предмет одежды, он визуально делает ноги стройнее и длиннее. Отмечаем, что обыгрывать можно не только темные, но и светлые брюки.