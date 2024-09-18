Гардероб для полных девушек: эти 5 осенних трендов сделают тебя ультрамодной

Posted 18 сентября, 09:47
Published 18 сентября, 09:47
Modified 18 сентября, 09:47
Updated 18 сентября, 09:47
Сезонные тенденции приходят и уходят, но влияние ярких принтов неподвластно времени. От цветочных взрывов до геометрических лабиринтов — все считается актуальным. Одежда больших размеров больше не ограничена темными оттенками и минималистичным дизайном.
Брюки-палаццо, как известно, сейчас на пике популярности. Девушек plus size этот тренд тоже не обошел стороной. Стилисты советуют обязательно внедрить в гардероб этот предмет одежды, он визуально делает ноги стройнее и длиннее. Отмечаем, что обыгрывать можно не только темные, но и светлые брюки.
Однотонное макси-платье зрительно вытягивает фигуру и дарит желанную стройность. Стилисты советуют дамам размера плюс выбирать изделия из струящихся тканей А-силуэта. Он подчеркнет достоинства и скроет недостатки, а еще такое платье дарит невероятный комфорт.
V-образный вырез — еще один «инструмент» для визуального вытягивания образа. Полные девушки должны максимально использовать эту хитрость, чтобы скорректировать фигуру. Лайфхак — если нет блузы, можно надеть простую рубашку, расстегнув пару верхних пуговиц.
Теперь о самом главном — верхней одежде. Девушкам с формами стоит обратить внимание на пальто и тренчи с удлиненным кроем. Он скроет лишние объемы в области талии и бедер и таким образом выровняет пропорции силуэта. И кстати, не стесняйтесь отдавать предпочтение моделям ярких расцветок.
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