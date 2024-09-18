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Posted 18 сентября, 11:45

Published 18 сентября, 11:45

Modified 18 сентября, 16:41

Updated 18 сентября, 16:41

Осенний прогноз цен на жилье в 2024 году

Поднимутся ли цены в 2024 году на квартиры и как покупать жилье при высокой ключевой ставке

18 сентября 2024, 11:45
Фото: 1MI
Осенний прогноз цен на жилье в 2024 году
Не лучшие прогнозы для всех, кто планирует приобрести недвижимость в 2025 году. Эксперт рассказал, какие изменения ждут рынок жилья и что сейчас является лучшей инвестицией. Подробности — в материале NEWIA.

Изменение цен на жилье стало главным вопросом после 1 июля 2024 года, когда льготная ипотека закончила свое действие. Многие эксперты прогнозировали падение рынка, но, как показала реальная ситуация в первые месяцы, рынок вошел в стагнацию, в том числе и по причине летнего спада.

Иван Золотарев, эксперт по недвижимости компании Этажи «Москва», рассказал NEWIA, как он видит ситуацию на рынке жилья и что советует покупателям, которые планируют оформить ипотеку в 2024 году.

Снижение цен на новостройки

После отмены льготной программы многие ожидали падения цен на первичный рынок, который мог бы простимулировать спрос. Однако, июль и август не стали достаточным сроком, чтобы заставить застройщиков нервничать и искать выход из ситуации. Как отмечает Иван Золотарев, есть сомнения, что цены будут снижаться, по крайней мере в московском регионе:

«Сейчас на рынке осенний спрос и до января он будет держаться. В следующем году, скорее всего, рынок поддержит отложенный спрос. Более точная ситуация будет понятна по данным 1 и 2 квартала 2025 года».
Цены на жилье и квартиры в 2024 годуЦены на жилье и квартиры в 2024 году
Цены на жилье и квартиры в 2024 году. Фото: 1MI

Цены на вторичный рынок жилья

Что касается вторичного рынка, то на данный момент ситуация в плане цен стабильная, отмечает эксперт по недвижимости. Пока собственники массово не выставляют объявления о продаже квартир — нет паники на рынке, поэтому ждать снижения цен не стоит.

«У меня есть кейс из практики — по одному объекту отменилась сделка, которую я вел несколько месяцев. Я продал эту квартиру новому покупателю за неделю по цене на 100 000 рублей выше, чем было изначально, поэтому спрос на рынке есть, недвижимость продается».

Когда лучше всего покупать недвижимость в 2024 году

На вечный вопрос, когда стоит покупать жилье, Иван Золотарев отвечает, что делать это надо было вчера.

«Так было и так будет всегда: инфляция растет ежегодно, соответственно, растет и стоимость жилья. По данным застройщиков, в ближайшие годы из-за повышенной инфляции прогнозируется рост стоимости жилья на 20% в год. А какие в дальнейшем будут цены и условия по ипотеки — никто не знает».

Если Семейная ипотека доступна для некоторой части заемщиков, то со вторичкой складывается немного иная ситуация. Большую роль здесь играет ключевая ставка Центробанка России, которая на данный момент поднялась на один пункт и стала составлять 19%. Риелтор рассказал, как видит решение проблем в этом случае:

«Да, со временем ставка снизится. Но когда ключевая будет ниже, цены на жилье вырастут. Поэтому если рассматривать покупку для проживания, то однозначно стоит это делать сразу. В кризисный период недвижимость продается, потому что это способ сохранения средств».
Цены на новостройки и вторичное жилье в 2024 году — прогноз экспертаЦены на новостройки и вторичное жилье в 2024 году — прогноз эксперта
Цены на новостройки и вторичное жилье в 2024 году — прогноз эксперта. Фото: 1MI

Недвижимость — как инвестиция

Покупателей не меньше интересует недвижимость, как способ вложения своих денег. Эксперт отметил категории жилья, которые продолжают быть привлекательными с целью инвестиции:

«В основном, это более дорогие проекты, потому что этот сегмент меньше реагирует на изменение ипотечных условий. В более дорогих проектах есть рассрочки на выгодных условиях».

Для капиталовложения эксперт также советует рассмотреть вариант выкупа старой квартиры со вторичного рынка и перепродажи после ремонта. Есть также интересные предложения покупки под аренду и приобретение квартиры в новостройке по семейной ипотеке с датой сдачи в ближайшее время или в уже сданном доме.

Ранее мы рассказывали, как застройщики борются с изменением ипотечных программ, предлагая новое решение покупки жилья.

Самая выгодная ипотека осенью 2024 года, по мнению экспертов
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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Ипотека#Все материалы авторов#Прогноз#Эксперт#Стоимость недвижимости#Рынок недвижимости#Льготная ипотека#Семейная ипотека
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