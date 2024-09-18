Поднимутся ли цены в 2024 году на квартиры и как покупать жилье при высокой ключевой ставке

После отмены льготной программы многие ожидали падения цен на первичный рынок, который мог бы простимулировать спрос. Однако, июль и август не стали достаточным сроком, чтобы заставить застройщиков нервничать и искать выход из ситуации. Как отмечает Иван Золотарев, есть сомнения, что цены будут снижаться, по крайней мере в московском регионе: