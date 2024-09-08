Криштиану Роналду забил 900-й гол: какие три игрока наступают ему на пятки

Posted 8 сентября, 16:15
Published 8 сентября, 16:15
Modified 9 сентября, 14:30
Updated 9 сентября, 14:30
Гол 39-летнего футболиста, реализованный после навеса Нуну Мендеса, обеспечил команде преимущество, в результате чего Португалия одержала победу со счетом 2:1.
Эмоциональная реакция Роналду на поле, когда он достиг этого невероятного рубежа, красноречиво говорит о преданности делу, тяжелой работе и совершенстве, которые привели к его блестящей карьере.
Забив 900 голов в клубном и международном футболе, Роналду установил планку, которая кажется почти недосягаемой. В его послужном списке 450 голов за «Реал Мадрид», 145 за «Манчестер Юнайтед», 101 за «Ювентус», 68 за его нынешний клуб «Аль-Наср», 5 за лиссабонский «Спортинг» и 131 за сборную Португалии.
Однако некоторые футболисты все еще в гонке, хотя и отстают от конкурентов. Ниже представлены три лучших футболиста, которые еще не достигли отметки в 900 голов Криштиану Роналду.
Лионель Месси, вечный соперник Роналду, ближе всего к отметке в 900 голов, забив 859 голов за карьеру на сегодняшний день. Карьера аргентинского форварда была не чем иным, как легендарной, с бесчисленными рекордами как для клуба, так и для страны.
Месси забил 672 гола за «Барселону», 32 — за «Пари Сен-Жермен», а сейчас играет за «Интер Майами» в Высшей футбольной лиге. Его международная карьера в составе сборной Аргентины была не менее впечатляющей: он забил 103 гола, в том числе помог Аргентине выиграть чемпионат мира по футболу 2022 года.
Польский нападающий был из самых постоянных бомбандиров Европы за последние десятилетия. На его счету 635 голов за карьеру, и он входит в число лучших в истории футбола.
Большую часть своей клубной карьеры он провел в клубах дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии», сейчас футболист в «Барселоне», где продолжает пополнять свой счет. Известный своим техническим мастерством и способностью завершать игру в свою пользу, Левандовски также забил 81 гол за сборную Польши.
Уругвайский нападающий Луис Суарес был неотъемлемой частью лучших нападающих футбола на протяжении последних двух десятилетий. Забив 578 голов за свою карьеру, Суарес оставил неизгладимый след во всех клубах, за которые он играл.
Его подвиги за «Ливерпуль», «Барселону», «Атлетико Мадрид», а теперь и «Гремио» сделали его одним из самых опасных игроков своего поколения. 68 голов Суареса за сборную Уругвая еще раз подчеркивают его репутацию лучшего футболиста.
Достижение Криштиану Роналду в 900 голов установило недостижимый ориентир в мире футбола. Если Лионель Месси остается ближайшим претендентом на то, чтобы побить рекорд Роналду, другие великие игроки, такие как Роберт Левандовски и Луис Суарес, будут еще долго пробиваться к этому числу.
Однако наследие Роналду как первого футболиста-мужчины, забившего 900 мячей, останется впечатляющим достижением, ставящим почти непреодолимую задачу перед следующим поколением игроков.
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