Криштиану Роналду забил 900-й гол: какие три игрока наступают ему на пятки

Месси забил 672 гола за «Барселону», 32 — за «Пари Сен-Жермен», а сейчас играет за «Интер Майами» в Высшей футбольной лиге. Его международная карьера в составе сборной Аргентины была не менее впечатляющей: он забил 103 гола, в том числе помог Аргентине выиграть чемпионат мира по футболу 2022 года.