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Posted 12 сентября, 11:48

Published 12 сентября, 11:48

Modified 12 сентября, 15:04

Updated 12 сентября, 15:04

Джон Бон Джови случайно спас женщину, которая решила проститься с жизнью

Джон Бон Джови совершил геройский поступок, о котором не хотел рассказывать

12 сентября 2024, 11:48
Фото: https://vk.com/bonjovidaily
Джон Бон Джови случайно спас женщину, которая решила проститься с жизнью
Во время съемок клипа певец заметил женщину, которая собиралась спрыгнуть с моста на глазах у прохожих.

Исполнитель хита «It's My Life» снимал клип на новую песню «People's House», когда он и его команда заметили женщину, стоящую на внешнем выступе моста и вцепившуюся в поручни.

62-летний Бон Джови подбежал, потом остановился в нескольких метрах от женщины и заговорил с ней, прежде чем подойти ближе. Неясно, что было сказано, но певец и случайный прохожий убедили женщину, попавшую в беду, вернуться на основную часть моста. На видео видно, как пара помогает ей перебраться через перила, прежде чем продолжить разговор с ней.

Фото: Metropolitan Nashville Police Department
Фото: Metropolitan Nashville Police Department
Фото: Metropolitan Nashville Police Department

Источник подтвердил, что Бон Джови действительно снимал свое музыкальное видео, когда заметил обезумевшую женщину, рассказывает pagesix. Он также поделился, что певец прошел подготовку по взаимодействию с людьми, попавшими в кризис, и не стал бы делать заявления о своих героических действиях из уважения к частному лицу, которое находилось в тяжелом состоянии.

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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды#Певец
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