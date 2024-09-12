Джон Бон Джови совершил геройский поступок, о котором не хотел рассказывать

Posted 12 сентября, 11:48
Published 12 сентября, 11:48
Modified 12 сентября, 15:04
Updated 12 сентября, 15:04
Исполнитель хита «It's My Life» снимал клип на новую песню «People's House», когда он и его команда заметили женщину, стоящую на внешнем выступе моста и вцепившуюся в поручни.
62-летний Бон Джови подбежал, потом остановился в нескольких метрах от женщины и заговорил с ней, прежде чем подойти ближе. Неясно, что было сказано, но певец и случайный прохожий убедили женщину, попавшую в беду, вернуться на основную часть моста. На видео видно, как пара помогает ей перебраться через перила, прежде чем продолжить разговор с ней.
Источник подтвердил, что Бон Джови действительно снимал свое музыкальное видео, когда заметил обезумевшую женщину, рассказывает pagesix. Он также поделился, что певец прошел подготовку по взаимодействию с людьми, попавшими в кризис, и не стал бы делать заявления о своих героических действиях из уважения к частному лицу, которое находилось в тяжелом состоянии.
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