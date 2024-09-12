Джон Бон Джови совершил геройский поступок, о котором не хотел рассказывать

62-летний Бон Джови подбежал, потом остановился в нескольких метрах от женщины и заговорил с ней, прежде чем подойти ближе. Неясно, что было сказано, но певец и случайный прохожий убедили женщину, попавшую в беду, вернуться на основную часть моста. На видео видно, как пара помогает ей перебраться через перила, прежде чем продолжить разговор с ней.