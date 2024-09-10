Лерчек в третий раз хочет лечь на стол к хирургу

Posted 10 сентября, 07:45
Published 10 сентября, 07:45
Modified 13 сентября, 13:03
Updated 13 сентября, 13:03
Известный блогер и основатель косметической компании Лера Чекалина, которая недавно разошлась со своим мужем после проблем с налоговыми органами, рассказала, что ее грудные импланты живут своей жизнью.
На вопрос подписчицы о маммопластике Лера поделилась личной историей. Как оказалось, девушка уже дважды вставляла в грудь импланты и собирается на третью операцию. В 2016 году впервые у ней были вставлены круги Allergan, а спустя 6 лет во время третьей беременности Львом левый имплант не выдержал и порвался.
В 2023 году Лерчек поставила анатомическую форму и буквально спустя 2 месяца после реабилитации они стали переворачиваться. Как рассказывает блогер, она планирует снова попасть на операционный стол, чтобы переделать грудь, но пока не знает когда это можно сделать, так как график очень напряженный.
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