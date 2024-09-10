Лерчек в третий раз хочет лечь на стол к хирургу

В 2023 году Лерчек поставила анатомическую форму и буквально спустя 2 месяца после реабилитации они стали переворачиваться. Как рассказывает блогер, она планирует снова попасть на операционный стол, чтобы переделать грудь, но пока не знает когда это можно сделать, так как график очень напряженный.