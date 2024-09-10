Ушел основатель КВН: самые невероятные слухи, ходившие про Александра Маслякова

Posted 10 сентября, 07:13
Published 10 сентября, 07:13
Modified 10 сентября, 07:19
Updated 10 сентября, 07:19
Молодой Александр Масляков появился на центральном телевидении в 1964 году, и его сразу же поставили ведущим КВН в пару к Светлане Жильцовой. Так сформировался один из самых любимых тандемов на ТВ: Масляков и Жильцова вели игру целых 9 лет. И все это время зрители не переставали верить в то, что перед ними муж и жена.
Хотя Жильцова уже была замужем и воспитывала сына. А Масляков встречался с молоденькой помощницей режиссера Светланой Семеновой, которая была моложе его на 6 лет. В 1971 году они сыграли веселую молодежную свадьбу, а еще через 9 лет родился и единственный сын Александр.
Александр Масляков-младший, которого все всегда называли Сан Саныч, получил имя в честь отца благодаря маме Светлане, которая проявила такую инициативу. А вот в народ ушел слух, будто ведущий популярной игры решил назвать сына Кавээном, причем многие поверили.
В 1972 году, когда программу КВН закрыли по указу главы Гостелерадио, сразу же поползли слухи о том, что Александра Маслякова посадили в тюрьму за то, что он якобы занимался валютными махинациями. Более того, находились даже люди, вышедшие из мест не столь отдаленных, которые заявляли, что сидели в одной камере с ведущим. На самом деле период без сцены Масляков провел с пользой — работал за кадром, учился на высших курсах работников телевидения.
Ну и конечно, в пору расцвета КВН не переставали ходить слухи про несметные богатства Александра Васильевича. Говорили, что у ведущего масса недвижимости, громадный автопарк и миллиарды на счетах. Мол, ведущий уже стал мафиози среди кавээновских команд и регулярно получает отчисления. Самого Александра Васильевича такие разговоры очень веселили. Тем не менее шоумен, что и говорить, был человеком небедным. В 2001 году его официальный доход составил 500 млн рублей. За семьей Масляковых числится двухэтажный особняк на Рублевке, квартира в центре Москвы. Что касается автопарка — тоже не совсем выдумка. Шоумен действительно любил хорошие машины и имел небольшую коллекцию.
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