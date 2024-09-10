Ушел основатель КВН: самые невероятные слухи, ходившие про Александра Маслякова

Ну и конечно, в пору расцвета КВН не переставали ходить слухи про несметные богатства Александра Васильевича. Говорили, что у ведущего масса недвижимости, громадный автопарк и миллиарды на счетах. Мол, ведущий уже стал мафиози среди кавээновских команд и регулярно получает отчисления. Самого Александра Васильевича такие разговоры очень веселили. Тем не менее шоумен, что и говорить, был человеком небедным. В 2001 году его официальный доход составил 500 млн рублей. За семьей Масляковых числится двухэтажный особняк на Рублевке, квартира в центре Москвы. Что касается автопарка — тоже не совсем выдумка. Шоумен действительно любил хорошие машины и имел небольшую коллекцию.