32-летняя Селена Гомес объявила, что готова усыновить ребенка, так как не может иметь детей

В 2018 году Селена объявила, что у нее биполярное расстройство, которое сопровождается изменением настроения и активности. Она отработала первые 60 концертов своего тура, психическое здоровье не улучшалось и тогда же у нее и случился нервный срыв. Остальные гастроли были отменены на неопределенное время.