32-летняя Селена Гомес объявила, что готова усыновить ребенка, так как не может иметь детей

Posted 10 сентября, 08:29
Published 10 сентября, 08:29
Modified 10 сентября, 08:31
Updated 10 сентября, 08:31
32-летняя певица и актира Селена Гомес призналась, что не может иметь детей. Об этом она рассказала в интервью Vanity Fair:
«Я никому не говорила, но я не могу вынашивать своих детей. У меня много медицинских проблем, которые поставили бы под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка».
Несколько последних лет у Селены были проблемы со здоровьем. В 2013 году у нее выявили аутоиммунное заболевание — волчанку, которое поражает кожу, почки, сердце, легкие и суставы. В 2017 году из-за этого певице пришлось пересадить почку от близкой подруги, актрисы Франсии Райсы.
В 2018 году Селена объявила, что у нее биполярное расстройство, которое сопровождается изменением настроения и активности. Она отработала первые 60 концертов своего тура, психическое здоровье не улучшалось и тогда же у нее и случился нервный срыв. Остальные гастроли были отменены на неопределенное время.
Селена считает, что это серьезные медицинские проблемы, которые мешают ей благополучно вынашивать беременность. Она также отметила, что собирается воспользоваться услугами суррогатного материнства или взять ребенка из детского дома. К тому же, мать Гомез сама является удочеренным ребенком.
Напомним, Селена Гомез находится в отношениях с Бенни Бланко, который попал под удар хейтеров, считая его неподходящей партией для такой звезды. Однако, певица призналась, что он стал лучом света и никто ее так не любил, как Бенни.
Молодой человек слушает ее и всячески проявляет заботу, как отметила Гомез, наконец то она обрела «здоровые отношения». Его реакция на то, что она не может иметь детей была воспринята с понимаением.
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