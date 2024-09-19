Леди Гага рассказала, почему никогда не опровергала слухи, что она является мужчиной

Posted 19 сентября, 19:50
Published 19 сентября, 19:50
Modified 19 сентября, 19:53
Updated 19 сентября, 19:53
Певица рассказала об этом в программе Netflix «Что дальше? Будущее с Биллом Гейтсом», пишет PEOPLE.
«Когда мне было чуть больше 20, ходили слухи, что я мужчина», — сказала Гага, настоящее имя которой — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта.
Она рассказала, что уже тогда выступала по всему миру. И почти в каждом интервью её просили прокомментировать слухи, что она является мужчиной, указывая на поддельные фото из интернета.
«Я не отвечала на вопрос, потому что не чувствовала себя жертвой этой лжи», подчеркнула певица.
Гага добавила: «Люди, я думаю, предполагают… что мое выступление — это нереально. Но для меня это самое реальное, что вы увидите обо мне. Это намного реальнее всех слухов, которые созданы, чтобы вращаться вокруг меня и набирать больше кликов».
Слухи преследовали певицу в течение первых нескольких лет после ее прорыва в 2008–2009 годах с дебютным альбомом The Fame.
В интервью ABC News в 2009 году Гага сказала, что она не возражает против слухов.
«Сначала это было очень странно… Но в каком-то смысле я изображаю себя очень андрогинным образом», — сказала она репортеру.
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