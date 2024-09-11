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Posted 11 сентября, 14:10

Published 11 сентября, 14:10

Modified 11 сентября, 14:12

Updated 11 сентября, 14:12

Тимур Хайдаров

Скандальный хирург Тимур Хайдаров оправдал себя в суде, получив крупную сумму

11 сентября 2024, 14:10
Фото: соцсети
Тимур Хайдаров
Пластический хирург выиграл деньги, которые он получил в качестве моральной компенсации. Подробности — в материале NEWIA.

Тимур Хайдаров обратился в суд с иском против президента Ассоциации жертв пластической хирургии, которая утверждала, что:

Хайдаров привлекал к работе родственников без медицинского образования, наносил вред пациентам, имел поддельные дипломы и что против него заведено дело с 87 пострадавшими.

Звёздный хирург не стал терпеть голословные выпады в свой адрес и решил поквитаться с главой Ассоциации Александрой Рошель. В суде он был против пяти высказываний, которые наносили урон его репутации.

Судебный процесс между двумя сторонами был долгим, но в итоге закончился тем, что Хайдаров выиграл дело, а суд обязала Рошель выплатить потерпевшему 5 миллионов рублей, рассказывает Проект Шмеля.

Александра РошельАлександра Рошель
Александра Рошель. Фото: соцсети
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