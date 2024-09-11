Скандальный хирург Тимур Хайдаров оправдал себя в суде, получив крупную сумму

Posted 11 сентября, 14:10
Published 11 сентября, 14:10
Modified 11 сентября, 14:12
Updated 11 сентября, 14:12
Тимур Хайдаров обратился в суд с иском против президента Ассоциации жертв пластической хирургии, которая утверждала, что:
Хайдаров привлекал к работе родственников без медицинского образования, наносил вред пациентам, имел поддельные дипломы и что против него заведено дело с 87 пострадавшими.
Звёздный хирург не стал терпеть голословные выпады в свой адрес и решил поквитаться с главой Ассоциации Александрой Рошель. В суде он был против пяти высказываний, которые наносили урон его репутации.
Судебный процесс между двумя сторонами был долгим, но в итоге закончился тем, что Хайдаров выиграл дело, а суд обязала Рошель выплатить потерпевшему 5 миллионов рублей, рассказывает Проект Шмеля.
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