Сальма Хайек испортила селфи Ким Кардашьян на Неделе Моды

Posted 11 сентября, 04:01
Published 11 сентября, 04:01
Modified 11 сентября, 07:22
Updated 11 сентября, 07:22
42-летняя бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась селфи, когда сидела рядом со Стефани Суганами на ужине, приуроченном к Неделе Моды. Сальма Хайек решила сгримасничать, увидев, что попала на задний фон камеры. 58-летняя актриса вытащила язык и скорчила лицо, чтобы фотография успела это запечатлеть.
Однако, Ким отнеслась к выходке своей звездной подруги с юмором, так как фотография была сделана во время благотворительного ужина фонда Керинга «Забота о женщинах 2024», организаторами которой стали сами Хайек и Кардашьян.
Ким также поделилась и другими снимками с мероприятия, сделанных в этот вечер, где она была в компании Сальмы и многих других звезд.
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