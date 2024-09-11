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Posted 11 сентября, 04:01

Published 11 сентября, 04:01

Modified 11 сентября, 07:22

Updated 11 сентября, 07:22

Сальма Хайек испортила селфи Ким Кардашьян на Неделе Моды

Сальма Хайек испортила селфи Ким Кардашьян на Неделе Моды

11 сентября 2024, 04:01
Фото: Getty Images for Kering
Сальма Хайек испортила селфи Ким Кардашьян на Неделе Моды
У двух звезд вышел казус, но Ким не побоялась выложить снимок в социальную сеть.

42-летняя бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась селфи, когда сидела рядом со Стефани Суганами на ужине, приуроченном к Неделе Моды. Сальма Хайек решила сгримасничать, увидев, что попала на задний фон камеры. 58-летняя актриса вытащила язык и скорчила лицо, чтобы фотография успела это запечатлеть.

Сальма Хайек и Ким КардашьянСальма Хайек и Ким Кардашьян
Сальма Хайек и Ким Кардашьян. Фото: соцсети

Однако, Ким отнеслась к выходке своей звездной подруги с юмором, так как фотография была сделана во время благотворительного ужина фонда Керинга «Забота о женщинах 2024», организаторами которой стали сами Хайек и Кардашьян.

Ким также поделилась и другими снимками с мероприятия, сделанных в этот вечер, где она была в компании Сальмы и многих других звезд.

Сальма Хайек и Ким КардашьянСальма Хайек и Ким Кардашьян
Сальма Хайек и Ким Кардашьян. Фото: соцсети
Ким КардашьянКим Кардашьян
Ким Кардашьян. Фото: соцсети
Ким Кардашьян на благотворительном вечереКим Кардашьян на благотворительном вечере
Ким Кардашьян на благотворительном вечере. Фото: соцсети
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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды#Благотворительность#Ким Кардашьян
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