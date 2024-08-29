С помощью этого трюка можно чистить картофель без использования ножа или овощечистки

Posted 29 августа, 11:34
Published 29 августа, 11:34
Modified 10 сентября, 06:34
Updated 10 сентября, 06:34
Картофель — универсальный овощ на кухне. Жареный или запеченный, он отличный гарнир, который нравится молодым и старым, ведь он входит в большинство блюд.
Однако, многие рецепты требуют, чтобы этот овощ был очищен перед использованием, что требует времени и терпения, а также хорошего острого ножа.
Сегодня мы хотим показать действительно очень простой трюк, который сэкономит много времени, позволяя очистить весь картофель за считанные минуты. Вот как это сделать.
Чтобы применить этот трюк на практике, мы будем использовать отварной картофель. Сначала замачиваем цельный картофель с кожурой в кастрюле с холодной водой, которую нужно довести до кипения на огне.
Тем временем готовим большую миску с холодной водой и льдом — она понадобится нам, чтобы быстро очистить картофель в конце приготовления. Ставим кастрюлю с готовым картофелем на столешницу рядом с ранее приготовленной миской. Берем горячий картофель и кладем его в емкость с ледяной водой, ждем около десяти секунд.
Теперь мы берем клубень обеими руками и вращаем в противоположных направлениях, как будто мы отжимаем кухонное полотенце. Кожура исчезнет практически сама по себе, очень просто и быстро.
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