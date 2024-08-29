С помощью этого трюка можно чистить картофель без использования ножа или овощечистки

Тем временем готовим большую миску с холодной водой и льдом — она понадобится нам, чтобы быстро очистить картофель в конце приготовления. Ставим кастрюлю с готовым картофелем на столешницу рядом с ранее приготовленной миской. Берем горячий картофель и кладем его в емкость с ледяной водой, ждем около десяти секунд.