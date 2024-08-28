15 вещей, которые можно очистить перекисью водорода. Инструкция по применению в быту

Для чистки унитаза можно использовать обычное чистящее средство или отбеливатель, но перекись водорода так же хорошо справляется с пятнами и микробами. Побрызгайте неразведенной перекисью снаружи и внутри унитаза, оставьте на 30 минут, а затем сотрите пятна перед смыванием. Она не только придает блеск, но и дезинфицирует ее. Для того же эффекта можно смочить ершик для унитаза в перекиси водорода.