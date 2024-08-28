15 вещей, которые можно очистить перекисью водорода. Инструкция по применению в быту

Posted 28 августа, 14:46
Published 28 августа, 14:46
Modified 10 сентября, 06:31
Updated 10 сентября, 06:31
Задача со звездочкой* в бытовых вопросах часто означает необходимость устранить проблему, не повредив материал. Например, это могут быть сложные ткани, тяжело выводимые пятна, маркие места или хрупкие поверхности, которые часто страдают из-за агрессивного воздействия химии.
К счастью, на помощь домохозяйкам приходит бюджетное и эффективное средство — перекись водорода.
Перекись водорода — это химическое соединение, состоящее из двух атомов водорода и двух атомов кислорода. Перекись водорода можно найти практически в любом продуктовом магазине или аптеке, 3%-ная концентрация является наиболее распространенной.
Несмотря на то, что такая концентрация может показаться низкой, перекись водорода является очень мощным чистящим средством, поэтому даже 3% может вызвать неблагоприятные побочные эффекты при попадании внутрь или на чувствительные участки тела. Если во время чистки вы случайно попали в глаз, немедленно промойте его водой.
Внимание!
Нельзя смешивать перекись водорода с отбеливателем, нашатырным спиртом или уксусом, поскольку эти сочетания могут вызывать образование токсичных паров, а в случае со спиртом — опасность возгорания.
В целом, перекись водорода служит недорогим, но эффективным дезинфицирующим средством. Просто смешайте 1 часть перекиси водорода с 1 частью воды, распылите ее на зараженные бактериями поверхности, подождите пять минут, а затем протрите начисто. Рассказываем, что же можно почистить с помощью этого раствора.
С помощью универсального раствора, указанного выше, побрызгайте варочную поверхность или кухонный стол, а потом протрите. Если на них образовался налипший жир, смешайте раствор перекиси с пищевой содой, оставьте пасту на ночь, а утром смойте губкой.
Борьба с плесенью в душе и ванной может показаться бесконечной проблемой. К счастью, перекись водорода немного облегчает задачу. Побрызгайте ей места скопления бактерий и смойте. Если остались пятна, вы можете добавить в перекись пищевую соду, чтобы получилась паста с очищающей способностью.
«Делаю я следующим образом. Перекись водорода смешиваю с содой, распределяю по грязной поверхности при помощи щетки, оставляю где примерно за 30-40 минут. Если плесени много — оставляйте на дольшее время. Затем чищу щеткой, вытираю салфеткой и поверхность становится белоснежной», — делится своим лайфхаков блогер Мария Жукова.
Также ей можно освежить швы между плиткой. Одна только перекись водорода может осветлить грязно-белый затир, а при использовании соды — удалит большую часть скопившейся грязи.
Та же смесь перекиси водорода и пищевой соды может эффективно удалять прилипшие продукты, которые трудно отскрести с кастрюль и противней для выпечки.
Хотите найти экономичный способ мойки окон, зеркал и стеклянных поверхностей по всему дому? Просто сбрызните ее перекисью водорода и протрите безворсовой тканью (или скомканной газетой, если она у вас завалялась). У вас появится зеркальный блеск без применения химикатов.
Независимо от того, как часто пользуетесь посудомоечной машиной, время от времени она издает неприятный запах. Конечно, вы можете почистить посудомоечную машину уксусом или лимонной кислотой. Но если у вас они закончились, перекись водорода может заменить их.
Налейте четверть стакана перекиси на верхнюю полку посудомоечной машины, пока она пуста, и включите режим высокой температуры, чтобы устранить все, что вызывает запах, будь то бактерии или плесень. Вы также можете распылить немного перекиси на резиновый уплотнитель и труднодоступные места после завершения загрузки.
Перекись водорода помогает устранить пятна на ткани. Начните с проверки незаметного места на ковре или мягкой мебели, а затем примените тот же метод непосредственно на грязном месте. Для повышения эффективности удаления пятен с ковров можно смешать перекись с мылом для мытья посуды, нанести на поверхность и отпарить это место.
Автор канала Советы для дома рассказывает собственные лайфхаки, которые можно применять для удаления пятен:
«Смешиваем 2 части перекиси водорода и 1 часть средства для мытья посуды. Дальше с помощью зубной щетки нанесите получившийся раствор на пятно. Дальше вы можете потереть мягкой щеткой и оставить на 10 минут. Дальше нужно постирать».
Перекись водорода творит чудеса с белыми поверхностями, так что, если у вас белая кухонная раковина, вам повезло. Щедро посыпьте внутреннюю поверхность раковины пищевой содой, прежде чем налить на нее небольшое количество перекиси. Затем смойте смесь в канализацию и насухо вытрите место.
Чтобы предотвратить распространение бактерий, регулярно очищайте кисточки для макияжа, пинцеты, термометр, маникюрные инструменты и многое другое, смачивая их или протирая перекисью водорода.
Вы также можете использовать это средство, чтобы продезинфицировать зубную щетку, не тратя целое состояние на УФ-прибор. Достаточно смочить их на несколько минут в перекиси и тщательно прополоскать перед использованием.
Марина Жукова рассказывает, как она использует это средство:
«Если кто-то в семье заболел, а щетки хранятся в одном месте, то я тут же провожу дезинфекцию. Щетки на 30-40 минут кладу перекись, затем их хорошо прополаскиваю водой».
Еженедельно замачивайте губки в миске в растворе перекиси с водой из расчета 1:1 примерно на десять-двадцать минут, чтобы уничтожить бактерии. Промойте губку и дайте ей высохнуть на воздухе, прежде чем использовать снова.
Когда в очередной раз будете разбирать холодильник, продезинфицируйте его при помощи раствора перекиси. Нанесите ее на ткань или губку и протрите полки, ящики, боковые стенки и уплотнитель дверцы.
Если ваши любимые комнатные растения поражены грибком (например, корневой гнилью) или вредителями, опрыскайте пораженные участки смесью из одной части перекиси водорода и трех-четырех частей воды.
Как и в посудомоечных машинах, в стиральных может появиться плесень, особенно если закрывать крышку после цикла стирки. Если пахнет плесенью, налейте в барабан две чашки перекиси водорода и запустите стирку, чтобы устранить запах и любые возможные скопления грязи. После этого протрите перекисью внутреннюю поверхность резиновой прокладки, чтобы удалить остатки.
На следующий день после того, как вы вынесете мусор, опрыскайте внутреннюю часть мусорных баков смесью перекиси водорода и воды. Дайте им высохнуть на воздухе, по возможности на солнце, чтобы они были чистыми и без запаха.
Для чистки унитаза можно использовать обычное чистящее средство или отбеливатель, но перекись водорода так же хорошо справляется с пятнами и микробами. Побрызгайте неразведенной перекисью снаружи и внутри унитаза, оставьте на 30 минут, а затем сотрите пятна перед смыванием. Она не только придает блеск, но и дезинфицирует ее. Для того же эффекта можно смочить ершик для унитаза в перекиси водорода.
Перекись водорода может действовать как мощное средство предварительной обработки практически любых пятен на одежде, включая от вина, еды, травы и даже пятна крови. Сначала проверьте незаметное место, чтобы убедиться, что перекись не обесцвечивает одежду, и нанесите небольшое количество средства. Дайте ей подействовать в течение минуты, потом прополоскайте ткань, повторяя при необходимости эти действия, пока пятно не исчезнет.
Вы также можете осветлить тусклый цвет белья без отбеливателя, добавив одну чашку перекиси водорода в стиральную машину перед запуском. В качестве бонуса, она продезинфицирует вещи, они будут выглядеть и пахнуть свежее, чем раньше.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14