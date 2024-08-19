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Posted 19 августа, 08:34

Published 19 августа, 08:34

Modified 10 сентября, 05:54

Updated 10 сентября, 05:54

Хитрая уловка, чтобы картофель никогда не прорастал при зимнем хранении

Хитрая уловка, чтобы картофель никогда не прорастал при зимнем хранении

19 августа 2024, 08:34
Фото: 1MI
Хитрая уловка, чтобы картофель никогда не прорастал при зимнем хранении
Эффективный трюк, который предотвратит быстрое высыхание картофеля и его прорастание

Картофель очень универсальный продукт и главный герой многих рецептов. Этот бюджетный овощ, который всегда есть вналичии на нашей кухне, имеет огромный потенциал использования.

На практике часто бывает, что на картофеле образуются зеленые пятна или ростки. Федеральный институт оценки риска Германии (BfR) рассказал в одном исследовании про опасность, связанную с приемом так называемых гликоалкалоидов, в частности соланина, который образуется в зеленом картофеле с ростками.

Как правильно хранить картофель на зиму, чтобы он не прорасталКак правильно хранить картофель на зиму, чтобы он не прорастал
Как правильно хранить картофель на зиму, чтобы он не прорастал. Фото: 1MI

При чрезмерном приеме соланин может вызвать тошноту, рвоту, раздражение слизистой оболочки желудка и иногда лихорадку. Редко, в тяжелых случаях, могут возникнуть потери сознания, изменения функции мозга, дыхания и сердца. Вот почему следует избегать употребления сырого, зеленого картофеля и ограничивать потребление проросшего.

Чтобы гликоалкалоидов было как можно меньше, BfR разработал специальные рекомендации:

  • картофель следует хранить в прохладном, темном и сухом месте
  • старый, сушеный, зеленый или сильно проросший картофель, а также кожура не годятся к употреблению
  • зеленые части и так называемые «глазки» должны быть удалены из картофеля
  • картофельные блюда не следует есть, если они имеют горький вкус
  • маленькие дети не должны есть неочищенный картофель
  • воду, в которой был сварен картофель, нельзя использовать повторно
  • регулярно заменяйте масло для жарки картофеля

Уловка для долгого хранения картофеля без прорастания

Начнем с того, что картофель, чтобы прослужить долго, следует хранить в прохладном, сухом и темном месте: таким образом воссоздаются почвенные условия, в которых клубни находились до сбора урожая.

Прохладный гараж, винный погреб или домашняя кладовая отлично подходят. При этом следует держать его в холодильнике, где слишком холодно или на кухне, где слишком светло.

Идеальные условия — это россыпью в корзине, избегая слишком большого объема, добавляя между ними несколько яблок, из расчета одно яблоко на каждые десять картофелин.

В картофель нужно класть яблоки для замедления процессо созреванияВ картофель нужно класть яблоки для замедления процессо созревания
В картофель нужно класть яблоки для замедления процессо созревания. Фото: 1MI

Зачем класть яблоки? Дело в том, что во время процесса созревания яблоко выделяет этилен, химическое вещество, которое влияет на процесс созревания других фруктов. Вот почему мы никогда не должны держать яблоки в одной корзине с другими фруктами, если мы не хотим, чтобы они созревали быстрее.

Однако в случае картофеля этилен действует противоположным образом, препятствуя созреванию и прорастанию клубня. Поэтому, чтобы картофель не прорастал, нужно хранить его вместе с несколькими яблоками.

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#Эмилия Шпилева#Еда#Хранение#Хранение продукции#Полезные советы#Картофель#Полезная еда#Дом и сад#Лайфхак
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