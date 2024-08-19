Хитрая уловка, чтобы картофель никогда не прорастал при зимнем хранении

Posted 19 августа, 08:34
Published 19 августа, 08:34
Modified 10 сентября, 05:54
Updated 10 сентября, 05:54
Картофель очень универсальный продукт и главный герой многих рецептов. Этот бюджетный овощ, который всегда есть вналичии на нашей кухне, имеет огромный потенциал использования.
На практике часто бывает, что на картофеле образуются зеленые пятна или ростки. Федеральный институт оценки риска Германии (BfR) рассказал в одном исследовании про опасность, связанную с приемом так называемых гликоалкалоидов, в частности соланина, который образуется в зеленом картофеле с ростками.
При чрезмерном приеме соланин может вызвать тошноту, рвоту, раздражение слизистой оболочки желудка и иногда лихорадку. Редко, в тяжелых случаях, могут возникнуть потери сознания, изменения функции мозга, дыхания и сердца. Вот почему следует избегать употребления сырого, зеленого картофеля и ограничивать потребление проросшего.
Чтобы гликоалкалоидов было как можно меньше, BfR разработал специальные рекомендации:
Начнем с того, что картофель, чтобы прослужить долго, следует хранить в прохладном, сухом и темном месте: таким образом воссоздаются почвенные условия, в которых клубни находились до сбора урожая.
Прохладный гараж, винный погреб или домашняя кладовая отлично подходят. При этом следует держать его в холодильнике, где слишком холодно или на кухне, где слишком светло.
Идеальные условия — это россыпью в корзине, избегая слишком большого объема, добавляя между ними несколько яблок, из расчета одно яблоко на каждые десять картофелин.
Зачем класть яблоки? Дело в том, что во время процесса созревания яблоко выделяет этилен, химическое вещество, которое влияет на процесс созревания других фруктов. Вот почему мы никогда не должны держать яблоки в одной корзине с другими фруктами, если мы не хотим, чтобы они созревали быстрее.
Однако в случае картофеля этилен действует противоположным образом, препятствуя созреванию и прорастанию клубня. Поэтому, чтобы картофель не прорастал, нужно хранить его вместе с несколькими яблоками.
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