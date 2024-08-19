Хитрая уловка, чтобы картофель никогда не прорастал при зимнем хранении

Зачем класть яблоки? Дело в том, что во время процесса созревания яблоко выделяет этилен, химическое вещество, которое влияет на процесс созревания других фруктов. Вот почему мы никогда не должны держать яблоки в одной корзине с другими фруктами, если мы не хотим, чтобы они созревали быстрее.