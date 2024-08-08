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Posted 8 августа, 07:27

Published 8 августа, 07:27

Modified 10 сентября, 05:12

Updated 10 сентября, 05:12

Что делать, если томатный соус оказался очень кислым? Лайфхак для закруток и подливы

Что делать, если томатный соус оказался очень кислым? Лайфхак для закруток и подливы

8 августа 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
Что делать, если томатный соус оказался очень кислым? Лайфхак для закруток и подливы
Наварив много томатного соуса мы вдруг понимаем, что изжога гарантирована, так как помидоры оказались слишком кислыми. Но как исправить эту ситуацию? На помощь придется всего один овощ, способный исправить блюдо.

Сделав на ужин томатную подливу или соус можно обнаружить, что она оказалась слишком кислой. Если в семье есть маленькие дети и люди, у которых проблемы с ЖКТ, то такая еда может вызвать неприятные ощущения или даже навредить. Рассказываем, как можно избежать излишней кислоты блюд с томатом.

Как убрать кислоту в томатах

Самый простой и проверенный лайфхак — всегда тушить томатный соус вместе с морковью. Этот овощ убирает кислинку, придавая блюду легкую сладость.

Если в процессе готовки вы вдруг обнаружите, что ваш соус стал слишком кислым, очистите целую морковь, нарежьте на 2-3 части и тушите ее с соусом. По окончанию готовки достаньте ее перед подачей соуса на стол.

Также мы рассказывали, как при помощи простой пивной бутылки вытащить из вишни косточки, размягчить черствое печенье менее чем за сутки и как банан помог олимпийской теннисистке завоевать призовое место.

Как убрать кислоту в томатахКак убрать кислоту в томатах
Как убрать кислоту в томатах. Фото: 1MI
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#Эмилия Шпилева#Еда#Полезные советы#Лайфхак
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