Что делать, если томатный соус оказался очень кислым? Лайфхак для закруток и подливы

Сделав на ужин томатную подливу или соус можно обнаружить, что она оказалась слишком кислой. Если в семье есть маленькие дети и люди, у которых проблемы с ЖКТ, то такая еда может вызвать неприятные ощущения или даже навредить. Рассказываем, как можно избежать излишней кислоты блюд с томатом.