Что делать, если томатный соус оказался очень кислым? Лайфхак для закруток и подливы

Posted 8 августа, 07:27
Published 8 августа, 07:27
Modified 10 сентября, 05:12
Updated 10 сентября, 05:12
Сделав на ужин томатную подливу или соус можно обнаружить, что она оказалась слишком кислой. Если в семье есть маленькие дети и люди, у которых проблемы с ЖКТ, то такая еда может вызвать неприятные ощущения или даже навредить. Рассказываем, как можно избежать излишней кислоты блюд с томатом.
Самый простой и проверенный лайфхак — всегда тушить томатный соус вместе с морковью. Этот овощ убирает кислинку, придавая блюду легкую сладость.
Если в процессе готовки вы вдруг обнаружите, что ваш соус стал слишком кислым, очистите целую морковь, нарежьте на 2-3 части и тушите ее с соусом. По окончанию готовки достаньте ее перед подачей соуса на стол.
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