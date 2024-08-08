Больше никакого засохшего имбиря: совет, который вы еще не пробовали

Имбирь это очень полезный продукт, который придает организму сил, бодрости и облегчает симптомы болезни в период простуд. Но зачастую купленный большой корень расходуется медленно. Он долго залеживается в холодильнике, становится мягким, теряет влагу, а в некоторых случаях даже покрывается плесенью. К сожалению, но многие хозяйки потом выкидывают этот ценный продукт в мусорное ведро. Рассказываем, как сделать так, чтобы имбирь был всегда под рукой и в свежем виде.