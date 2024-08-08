Больше никакого засохшего имбиря: совет, который вы еще не пробовали

Posted 8 августа, 08:35
Published 8 августа, 08:35
Modified 10 сентября, 05:12
Updated 10 сентября, 05:12
Имбирь это очень полезный продукт, который придает организму сил, бодрости и облегчает симптомы болезни в период простуд. Но зачастую купленный большой корень расходуется медленно. Он долго залеживается в холодильнике, становится мягким, теряет влагу, а в некоторых случаях даже покрывается плесенью. К сожалению, но многие хозяйки потом выкидывают этот ценный продукт в мусорное ведро. Рассказываем, как сделать так, чтобы имбирь был всегда под рукой и в свежем виде.
Когда вы используете имбирь для приготовления блюда или закончите натирать его на терке, оставшийся корень положите в пластиковый контейнер или закрывающийся ZIP-пакет и уберите его в морозилку. Больше вы никогда не увидите сморщенного имбиря в ящике для продуктов.
Таким образом, вы всегда можете доставать по необходимости имбирь, использовать его, а потом снова убирать в морозильную камеру.
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