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Posted 8 августа, 08:35

Published 8 августа, 08:35

Modified 10 сентября, 05:12

Updated 10 сентября, 05:12

Больше никакого засохшего имбиря: совет, который вы еще не пробовали

Больше никакого засохшего имбиря: совет, который вы еще не пробовали

8 августа 2024, 08:35
Фото: 1MI
Больше никакого засохшего имбиря: совет, который вы еще не пробовали
Купили имбирь, но он постоянно сморщивается и портится даже в холодильнике? Рассказываем лайфхак, который используют только продвинутые хозяйки.

Имбирь это очень полезный продукт, который придает организму сил, бодрости и облегчает симптомы болезни в период простуд. Но зачастую купленный большой корень расходуется медленно. Он долго залеживается в холодильнике, становится мягким, теряет влагу, а в некоторых случаях даже покрывается плесенью. К сожалению, но многие хозяйки потом выкидывают этот ценный продукт в мусорное ведро. Рассказываем, как сделать так, чтобы имбирь был всегда под рукой и в свежем виде.

Когда вы используете имбирь для приготовления блюда или закончите натирать его на терке, оставшийся корень положите в пластиковый контейнер или закрывающийся ZIP-пакет и уберите его в морозилку. Больше вы никогда не увидите сморщенного имбиря в ящике для продуктов.

Как хранить имбирь, чтобы он был всегда свежимКак хранить имбирь, чтобы он был всегда свежим
Как хранить имбирь, чтобы он был всегда свежим. Фото: 1MI
Как хранить имбирь, чтобы он был всегда свежимКак хранить имбирь, чтобы он был всегда свежим
Как хранить имбирь, чтобы он был всегда свежим. Фото: 1MI

Таким образом, вы всегда можете доставать по необходимости имбирь, использовать его, а потом снова убирать в морозильную камеру.

Также мы рассказывали про кухонный лайфхак, который снижает кислоту томатной подливы, секрет очистки вишни от косточек при помощи пивной бутылки и способ сделать из засохшего печенья свежую выпечку.

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#Эмилия Шпилева#Еда#Полезные советы#Имбирь#Лайфхак
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