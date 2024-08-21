Три уловки, чтобы при чистке лука глаза не слезились

Posted 21 августа, 06:15
Published 21 августа, 06:15
Modified 10 сентября, 06:07
Updated 10 сентября, 06:07
Лук является ценным продуктом, присутствующим на любой кухне. Он придает вкус многим блюдам — от супов и ароматных гарниров до мясных блюд.
Необходимость иметь дело с сырым луком почти всегда приводит к раздражению и слезоточивости. Это связано с тем, что лук содержит два вещества, которые при объединении могут вызвать раздражение: изоаллиин (серосодержащая аминокислота) и аллицин (фермент).
Эти вещества разделены внутри клеток, но когда мы режем лук, они вступают в контакт, вызывая серию химических реакций, которые образуют пропенсульфеновую кислоту, раздражающую глаза.
При этом, слезы не что иное как защитная реакция, применяемая нашим организмом для максимально быстрого устранения пропенсульфеновой кислоты в глазах. К счастью, есть уловки, которые позволяют нам ограничить выделение этой кислоты при нарезке лука и, как следствие, уменьшить раздражение глаз.
Плохо наточенный нож больше обычного разрушает клетки лука, вступая в контакт с веществами, которые вызывают слезы. Острый нож «ломает» меньше клеток, что приводит к меньшему количеству раздражающего газа в воздухе.
Вода может помочь защитить глаза от раздражения — она покрывает растительную ткань лука в виде пленки, препятствуя диффузии газов.
Для использования этого метода намочите доску и нож под проточной холодной водой, а при нарезании чаще смачивайте пож. Кроме того, нарезанный на крупные куски лук можно оставить на несколько минут в воде, прежде чем приступить к более мелкой нарезке.
Охлаждение лука перед нарезкой также может снизить его раздражающую способность, так как холод сводит к минимуму распространение кислоты. Поэтому перед нарезкой стоит положить его в холодильник на пару часов.
Автор ролика сочный.готовим рассказал еще три способа, как снизить воздействие лука на глаза. Первое — положить лук в целиком в холодную воду на 30 минут; второе — не резать корешок, третье — надеть очки для подводного плавания.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14