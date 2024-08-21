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Posted 21 августа, 06:15

Published 21 августа, 06:15

Modified 10 сентября, 06:07

Updated 10 сентября, 06:07

Уловки, чтобы при чистке лука глаза не слезились

Три уловки, чтобы при чистке лука глаза не слезились

21 августа 2024, 06:15
Фото: 1MI
Уловки, чтобы при чистке лука глаза не слезились
Слезы при чистке и нарезке лука — это нормально, но с помощью этих трюков мы можем свести к минимуму раздражение глаз.

Лук является ценным продуктом, присутствующим на любой кухне. Он придает вкус многим блюдам — от супов и ароматных гарниров до мясных блюд.

Почему люди плачут от лука

Необходимость иметь дело с сырым луком почти всегда приводит к раздражению и слезоточивости. Это связано с тем, что лук содержит два вещества, которые при объединении могут вызвать раздражение: изоаллиин (серосодержащая аминокислота) и аллицин (фермент).

Эти вещества разделены внутри клеток, но когда мы режем лук, они вступают в контакт, вызывая серию химических реакций, которые образуют пропенсульфеновую кислоту, раздражающую глаза.

При этом, слезы не что иное как защитная реакция, применяемая нашим организмом для максимально быстрого устранения пропенсульфеновой кислоты в глазах. К счастью, есть уловки, которые позволяют нам ограничить выделение этой кислоты при нарезке лука и, как следствие, уменьшить раздражение глаз.

Три уловки, чтобы при чистке лука глаза не слезилисьТри уловки, чтобы при чистке лука глаза не слезились
Три уловки, чтобы при чистке лука глаза не слезились. Фото: 1MI

Три способа, чтобы лук не раздражал глаза

1. Используйте острый нож

Плохо наточенный нож больше обычного разрушает клетки лука, вступая в контакт с веществами, которые вызывают слезы. Острый нож «ломает» меньше клеток, что приводит к меньшему количеству раздражающего газа в воздухе.

2. Используйте воду

Вода может помочь защитить глаза от раздражения — она покрывает растительную ткань лука в виде пленки, препятствуя диффузии газов.

Для использования этого метода намочите доску и нож под проточной холодной водой, а при нарезании чаще смачивайте пож. Кроме того, нарезанный на крупные куски лук можно оставить на несколько минут в воде, прежде чем приступить к более мелкой нарезке.

3. Охладите лук

Охлаждение лука перед нарезкой также может снизить его раздражающую способность, так как холод сводит к минимуму распространение кислоты. Поэтому перед нарезкой стоит положить его в холодильник на пару часов.

Автор ролика сочный.готовим рассказал еще три способа, как снизить воздействие лука на глаза. Первое — положить лук в целиком в холодную воду на 30 минут; второе — не резать корешок, третье — надеть очки для подводного плавания.

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#Эмилия Шпилева#Еда#Кухня#Полезные советы#Дом и сад#Лук
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