«Написал Дурову письмо»: Владислав Бакальчук обратился к основателю Telegram с очень странной просьбой

Posted 27 августа, 10:46
Published 27 августа, 10:46
Modified 10 сентября, 06:25
Updated 10 сентября, 06:25
Владислав Бакальчук, который находится в состоянии развода с супругой Татьяной, собственницей Wildberries, рассказал о том, что написал Павлу Дурову письмо. В нем, как отмечает сам Бакальчук, он просит его не передавать никому телеграм-каналы, зарегистрированные на Wildberries.
«Друзья, направил письмо в адрес Павла Дурова и команды Telegram с просьбой не передавать принадлежащие Wildberries каналы. Эти каналы — неотъемлемая часть наших активов, которые имеют высокую коммерческую ценность», — написал Бакальчук.
Как заявил Бакальчук, эти каналы относятся к числу активов, которые представляют коммерческую ценность. Бакальчук упомянул и о стоимости каналов — по его словам, это 140 миллионов рублей минимум, поэтому их необходимо защитить.
В своем письме Владислав Бакальчук желает Павлу Дурову скорейшего освобождения и признается, что внимательно следит за сообщениями об аресте основателя Telegram. Бакальчук выразил уверенность в невиновности Дурова и подчеркнул, что поддерживает его.
В соцсетях на заявление Бакальчука отреагировали неоднозначно. Некоторые пользователи указали, что Дурову сейчас явно не до разборок, которые продолжаются вокруг «Вайлдберриз».
Павлу Дурову во Франции продлили сроки ареста — его обвиняют в достаточно тяжелых преступлениях и указывают, что причина заключается в отсутствии модерации в мессенджере. Всего Дуров обвиняется в 12 преступлениях, а также в том, что он отказывается передавать документы, которые требуются для проведения процедур в рамках расследования уголовных дел.
В июне 2024 года в «Вайлдберриз» заявили о слиянии с Russ, после чего супруг собственницы компании Владислав Бакальчук сделал заявление, в котором подчеркнул, что его жена связалась со странными людьми и покинула дом.
Владислав Бакальчук настаивает на том, что компанией управлял именно он, несмотря на то что само предприятие находится в собственности его жены Татьяны Бакальчук.
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