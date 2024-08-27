«Написал Дурову письмо»: Владислав Бакальчук обратился к основателю Telegram с очень странной просьбой

Павлу Дурову во Франции продлили сроки ареста — его обвиняют в достаточно тяжелых преступлениях и указывают, что причина заключается в отсутствии модерации в мессенджере. Всего Дуров обвиняется в 12 преступлениях, а также в том, что он отказывается передавать документы, которые требуются для проведения процедур в рамках расследования уголовных дел.