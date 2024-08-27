Свыше 100 тысяч рублей на форму: Лерчек рассказала о шоппинге к школе

Posted 27 августа, 05:47
Published 27 августа, 05:47
Modified 10 сентября, 06:24
Updated 10 сентября, 06:24
При этом данная сумма была израсходована только на костюмы, без учета дополнительных рубашек и обуви, которые Валерии еще предстоит докупить, пишет peopletalk.ru.
Тем временем, бывший супруг Валерии, Артем Чекалин, тоже не остался в стороне от крупных трат. Предприниматель недавно приобрел новый автомобиль — Gelandewagen стоимостью 22 миллиона рублей. Он поделился этой новостью в своем блоге, добавив, что продал старые машины после развода.
Напомним, что Валерия и Артем расстались после 12 лет совместной жизни. Валерия уверена, что проблемы в их отношениях стали очевидны во время домашнего ареста, который был наложен на них после обвинений в неуплате налогов
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