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Posted 27 августа, 05:47

Published 27 августа, 05:47

Modified 10 сентября, 06:24

Updated 10 сентября, 06:24

Свыше 100 тысяч рублей на форму: Лерчек рассказала о шоппинге к школе

27 августа 2024, 05:47

Лерчек рассказала, что потратила на школьную форму свыше 100 тысяч рублей

Валерия Чекалина начала готовить своих старших детей к школе, уделив особое внимание их внешнему виду. Недавно бизнесвумен приобрела школьную форму для восьмилетних Алисы и Богдана, потратив на это 106 350 рублей.

При этом данная сумма была израсходована только на костюмы, без учета дополнительных рубашек и обуви, которые Валерии еще предстоит докупить, пишет peopletalk.ru.

Тем временем, бывший супруг Валерии, Артем Чекалин, тоже не остался в стороне от крупных трат. Предприниматель недавно приобрел новый автомобиль — Gelandewagen стоимостью 22 миллиона рублей. Он поделился этой новостью в своем блоге, добавив, что продал старые машины после развода.

Напомним, что Валерия и Артем расстались после 12 лет совместной жизни. Валерия уверена, что проблемы в их отношениях стали очевидны во время домашнего ареста, который был наложен на них после обвинений в неуплате налогов

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