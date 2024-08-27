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Posted 27 августа, 05:27

Published 27 августа, 05:27

Modified 10 сентября, 06:23

Updated 10 сентября, 06:23

Блейк Лайвли на грани ухода из кино? Подробности скандала на съемках!

27 августа 2024, 05:27

Инсайдер Daily Mail: карьера Блейк Лайвли под угрозой из-за конфликта на съемках

Блейк Лайвли оказалась в непростой ситуации, которая может поставить под угрозу её карьеру. Все началось из-за фильма «Все закончится на нас», в котором Лайвли снялась вместе с Джастином Бальдони. Помимо актерской работы, Бальдони также выступил режиссером и продюсером картины.

Поклонники Бальдони считают, что Лайвли пытается взять верх над ним на съемочной площадке, вмешиваясь в творческие решения благодаря влиянию своего мужа Райана Рейнольдса. Эти слухи привели к тому, что между Блейк и Джастином возникли серьёзные творческие разногласия.

По информации Daily Mail, Лайвли глубоко огорчена негативной реакцией со стороны поклонников и переживает, что её участие в фильме может негативно отразиться на дальнейших предложениях в кино. Хейтеры заметили, что Лайвли и другие актеры проекта отписались от аккаунта Бальдони в социальных сетях, что вызвало новую волну критики в адрес актрисы. Сам Бальдони также не избежал обвинений — его осудили за чрезмерное погружение в роль мужа-абьюзера.

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