Блейк Лайвли на грани ухода из кино? Подробности скандала на съемках!

По информации Daily Mail, Лайвли глубоко огорчена негативной реакцией со стороны поклонников и переживает, что её участие в фильме может негативно отразиться на дальнейших предложениях в кино. Хейтеры заметили, что Лайвли и другие актеры проекта отписались от аккаунта Бальдони в социальных сетях, что вызвало новую волну критики в адрес актрисы. Сам Бальдони также не избежал обвинений — его осудили за чрезмерное погружение в роль мужа-абьюзера.