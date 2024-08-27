Блейк Лайвли на грани ухода из кино? Подробности скандала на съемках!

Posted 27 августа, 05:27
Published 27 августа, 05:27
Modified 10 сентября, 06:23
Updated 10 сентября, 06:23
Поклонники Бальдони считают, что Лайвли пытается взять верх над ним на съемочной площадке, вмешиваясь в творческие решения благодаря влиянию своего мужа Райана Рейнольдса. Эти слухи привели к тому, что между Блейк и Джастином возникли серьёзные творческие разногласия.
По информации Daily Mail, Лайвли глубоко огорчена негативной реакцией со стороны поклонников и переживает, что её участие в фильме может негативно отразиться на дальнейших предложениях в кино. Хейтеры заметили, что Лайвли и другие актеры проекта отписались от аккаунта Бальдони в социальных сетях, что вызвало новую волну критики в адрес актрисы. Сам Бальдони также не избежал обвинений — его осудили за чрезмерное погружение в роль мужа-абьюзера.
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