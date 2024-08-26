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Posted 26 августа, 18:59

Published 26 августа, 18:59

Modified 10 сентября, 06:23

Updated 10 сентября, 06:23

Юлия Михалкова отвечает хейтерам: «Пластика? Нет, спасибо — это всё гены!»

26 августа 2024, 18:59
По словам главной юмористки «Уральских пельменей», она даже не думает обращаться к помощи пластической хирургии и, вопреки комментариям подписчиков, не корректирует форму губ у косметолога. Юлия предлагает взглянуть на ее любительские фото, которые можно в избытке найти на ее страницах в соцсетях.

Артистка признается, что прибегает к определенным хитростям при наложении макияжа, но в целом ее внешность определяется хорошими генами. «Спасибо маме и папе, мне нравится мое отражение в зеркале», — заявляет Михалкова. Она подчеркивает, что скептически относится к пластическим операциям, которые не являются врачебной рекомендацией. Юлия убеждена, что такие операции следует проводить только при наличии врожденных аномалий или травматических повреждений, сообщает СТАРХИТ.

Юмористка старается держать себя в форме, придерживаясь принципов правильного питания и занимаясь физкультурой. Она отмечает, что вполне довольна результатом.

Юлия ежедневно питается правильно, исключила все виды курения, а легкий алкоголь употребляет только по праздникам в количестве одного бокала. Артистка не принимает БАДы и подчеркивает, что сделала бы это только после консультации с врачом.

Юлия убеждена, что хейтерские комментарии на ее страницах вызваны исключительно психологическими проблемами, имеющимися у их авторов.

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