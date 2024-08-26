Юлия Михалкова отвечает хейтерам: «Пластика? Нет, спасибо — это всё гены!»

По словам главной юмористки «Уральских пельменей», она даже не думает обращаться к помощи пластической хирургии и, вопреки комментариям подписчиков, не корректирует форму губ у косметолога. Юлия предлагает взглянуть на ее любительские фото, которые можно в избытке найти на ее страницах в соцсетях.