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Posted 26 августа, 19:11

Published 26 августа, 19:11

Modified 10 сентября, 06:23

Updated 10 сентября, 06:23

SHAMAN: Дурову следует вернуться в Россию

26 августа 2024, 19:11
Исполнитель хита «Я — русский» SHAMAN («в миру» — Ярослав Дронов) в своем телеграм-канале обратился к создателю Telegram Павлу Дурову в связи с задержанием последнего французскими правоохранителями.

Дронов посочувствовал бывшему соотечественнику, записав для него видеоролик с пожеланием вернуться в РФ

«Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой», — по-дружески доброжелательно вещает Дронов в видеоролике, подчеркивая, что на Родине бизнесмена «помнят, любят и всегда ждут».

Судьбой Павла обеспокоен не только Дронов. Печально-ироничный комментарий по поводу задержания предпринимателя оставил и Илон Маск, назвав заключение Дурова под стражу «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции Соединенных Штатов, гарантирующей свободу слова, информирует rtvi.com.

Павел Дуров был задержан в аэропорту французской столицы вечером 24 августа. СМИ Франции, ссылаясь на источники, наперебой сообщали: служители охраны правопорядка мотивируют свои действия тем, что бизнесмена подозревают в соучастии правонарушениям, которые совершаются с помощью мессенджера Telegram. Среди предполагаемых деяний с участием Павла упоминаются незаконный оборот психоактивных веществ, злодеяния против детей и мошеннические действия.

Предприниматель будет находиться под стражей до официального предъявления обвинений. Ранее сообщалось, что судебное заседание состоится 25 августа, однако, его отложили; согласно официальным данным — на 48 часов.

В рамках законодательства совокупная длительность предварительного заключения может составлять не более 96 часов, после чего Дурову должны вынести обвинительный приговор или отпустить его.

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