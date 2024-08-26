SHAMAN: Дурову следует вернуться в Россию

Posted 26 августа, 19:11
Published 26 августа, 19:11
Modified 10 сентября, 06:23
Updated 10 сентября, 06:23
Дронов посочувствовал бывшему соотечественнику, записав для него видеоролик с пожеланием вернуться в РФ
«Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой», — по-дружески доброжелательно вещает Дронов в видеоролике, подчеркивая, что на Родине бизнесмена «помнят, любят и всегда ждут».
Судьбой Павла обеспокоен не только Дронов. Печально-ироничный комментарий по поводу задержания предпринимателя оставил и Илон Маск, назвав заключение Дурова под стражу «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции Соединенных Штатов, гарантирующей свободу слова, информирует rtvi.com.
Павел Дуров был задержан в аэропорту французской столицы вечером 24 августа. СМИ Франции, ссылаясь на источники, наперебой сообщали: служители охраны правопорядка мотивируют свои действия тем, что бизнесмена подозревают в соучастии правонарушениям, которые совершаются с помощью мессенджера Telegram. Среди предполагаемых деяний с участием Павла упоминаются незаконный оборот психоактивных веществ, злодеяния против детей и мошеннические действия.
Предприниматель будет находиться под стражей до официального предъявления обвинений. Ранее сообщалось, что судебное заседание состоится 25 августа, однако, его отложили; согласно официальным данным — на 48 часов.
В рамках законодательства совокупная длительность предварительного заключения может составлять не более 96 часов, после чего Дурову должны вынести обвинительный приговор или отпустить его.
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