SHAMAN: Дурову следует вернуться в Россию

Павел Дуров был задержан в аэропорту французской столицы вечером 24 августа. СМИ Франции, ссылаясь на источники, наперебой сообщали: служители охраны правопорядка мотивируют свои действия тем, что бизнесмена подозревают в соучастии правонарушениям, которые совершаются с помощью мессенджера Telegram. Среди предполагаемых деяний с участием Павла упоминаются незаконный оборот психоактивных веществ, злодеяния против детей и мошеннические действия.