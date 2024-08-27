«Я ненавижу стирать»: Ченнинг Татум раскрыл секрет, как избежал рутинных хлопот

Posted 27 августа, 07:56
Published 27 августа, 07:56
Modified 10 сентября, 06:23
Updated 10 сентября, 06:23
В интервью для GQ Татум поделился, что однажды он решил на целый год избавиться от необходимости стирать одежду. Вместо этого он закупил огромный запас белых футболок, которых должно было хватить на все 12 месяцев.
«Я ненавижу стирать даже больше, чем могу выразить. У меня был один год, который я назвал „годом свежей белой футболки“. Я вообще не стирал и носил белые футболки, которые только что купил», — признался актер.
По словам Татума, этот необычный год был одним из самых запоминающихся в его жизни, несмотря на то, что произошел более двух десятилетий назад.
Родом из Алабамы, где, по его словам, белые футболки и цепи — это своего рода дресс-код, Татум не задумывался о моде до тех пор, пока не начал работать моделью. Однако, даже когда стиль стал частью его жизни, актер признается, что с переездом в Лос-Анджелес он снова оказался в рутине, выбирая очередной костюм для очередного выступления на ток-шоу.
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