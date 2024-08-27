«Я ненавижу стирать»: Ченнинг Татум раскрыл секрет, как избежал рутинных хлопот

Родом из Алабамы, где, по его словам, белые футболки и цепи — это своего рода дресс-код, Татум не задумывался о моде до тех пор, пока не начал работать моделью. Однако, даже когда стиль стал частью его жизни, актер признается, что с переездом в Лос-Анджелес он снова оказался в рутине, выбирая очередной костюм для очередного выступления на ток-шоу.