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Posted 20 августа, 11:07

Published 20 августа, 11:07

Modified 10 сентября, 06:01

Updated 10 сентября, 06:01

Татьяна Бакальчук может остаться без товарного знака «ВБ»

20 августа 2024, 11:07
Владислав Бакальчук, муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук, подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ». Супруги находятся в стадии бракоразводного процесса.

Как пишет peopletalk.ru, о подаче документов в Роспатент сообщил в социальных сетях сам Владислав. Он отметил, что для него это не просто бренд, а символ его участия в основании компании, которая смогла занять лидирующие позиции на рынке. Также он отметил, что хочет дальше развивать значимые для миллионов людей проекты и вкладываться в будущее. По словам предпринимателя, регистрация товарного знака обеспечит защиту его компании, специализирующейся на строительстве складов для Wildberries.

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