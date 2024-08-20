Татьяна Бакальчук может остаться без товарного знака «ВБ»

Как пишет peopletalk.ru, о подаче документов в Роспатент сообщил в социальных сетях сам Владислав. Он отметил, что для него это не просто бренд, а символ его участия в основании компании, которая смогла занять лидирующие позиции на рынке. Также он отметил, что хочет дальше развивать значимые для миллионов людей проекты и вкладываться в будущее. По словам предпринимателя, регистрация товарного знака обеспечит защиту его компании, специализирующейся на строительстве складов для Wildberries.