Маникюр для родов: мастер-класс от Джастина Бибера, который удивил всех

Posted 27 августа, 06:42
Published 27 августа, 06:42
Modified 10 сентября, 06:23
Updated 10 сентября, 06:23
Фанаты не могли не заметить ее безупречный французский маникюр Хейли. Как оказалось, эта элегантная деталь была результатом инициативы самого Джастина, пишет peopletalk.ru.
Маникюрный мастер Зола Ганзоригт, которая отвечает за ногти таких знаменитостей, как Хейли Бибер, Кайли Дженнер и Сидни Суини, подтвердила в интервью Vogue:
«Последнее время Джастин сам выбирает дизайн для Хейли, и это была его просьба».
Хейли уже давно известна своими маникюрными трендами, и одна из историй от Daily Mail лишь подтверждает её преданность своему мастеру: во время беременности она специально взяла частный самолет, чтобы сделать маникюр у своего любимого специалиста.
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