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Posted 18 сентября, 07:31

Published 18 сентября, 07:31

Modified 18 сентября, 07:34

Updated 18 сентября, 07:34

«Волшебный фонарь»: луч света для юных петербуржцев

«Волшебный фонарь»: луч света для юных петербуржцев

18 сентября 2024, 07:31
Фото: 1MI
Восьмой кинофестиваль «Волшебный фонарь» состоится в Петербурге. Он продлится с 22 по 24 ноября.

Ключевой целью инициативы является включение ребят с ограниченными возможностями в полноценную социальную и культурную деятельность.

В дальнейших планах оргкомитета — формирование в Российской Федерации уникальной экосистемы инклюзивного кино, посредством участия в которой дети и молодежь с ОВЗ и без ОВЗ будут создавать произведения, учиться и развиваться. При этом их работы будут демонстрироваться в рамках крупнейших мировых фестивалей кино.

В настоящее время в проекте ежегодно участвуют 700 человек, а фильмофонд включает 1000 анимационных и художественных картин.

По словам председателя оргкомитета проекта Людмилы Соколовой, большое значение имеет то, чтобы все дети, невзирая на их особенности, ощущали себя уверенно и безопасно в рамках объединения. Организаторы стараются обеспечить атмосферу, в которой ребята смогут смело заниматься киноискусством, демонстрируя собственные работы другим. Они должны при этом иметь товарищеское и профессиональное плечо, на которое смогут опереться, чтобы впоследствии стать опорой для следующего поколения.

Как пишет spbcult.ru, в текущем году председателем экспертного совета фестиваля назначили кандидата психологических наук, эксперта ООН по кризисным ситуациям, международного консультанта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Маргариту Изотову. В состав советников команды жюри включили одного из режиссеров франшизы «Смешарики» и мультсериала «Лунтик и его друзья» мультипликатора Алексея Горбунова и заслуженного деятеля искусств РФ режиссера-документалиста Михаила Литвякова. В его фильмографии в настоящее время насчитывается более 40 картин.

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#Олеся Никора#Дети#Санкт-Петербург#Досуг
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