«Волшебный фонарь»: луч света для юных петербуржцев

По словам председателя оргкомитета проекта Людмилы Соколовой, большое значение имеет то, чтобы все дети, невзирая на их особенности, ощущали себя уверенно и безопасно в рамках объединения. Организаторы стараются обеспечить атмосферу, в которой ребята смогут смело заниматься киноискусством, демонстрируя собственные работы другим. Они должны при этом иметь товарищеское и профессиональное плечо, на которое смогут опереться, чтобы впоследствии стать опорой для следующего поколения.